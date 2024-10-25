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Daily Mail. ¡ÆSo weird¡Ç: German tourist board introduces AI ¡Ætravel influencer¡Ç - and the REAL-LIFE influencers do not like her one bit¡Ä. October 18 2024