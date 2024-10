英語を勉強しているが、英会話の上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる!見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さず瞬時に答える「英語の反射神経」を鍛えることができる。本稿では、著者の森秀夫さん(麗澤大学外国語学部教授)に、英語の名言を利用した学習法を教えてもらった。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

今日は英語学習へのやる気が出ない、そんな時におすすめなのが…

英語を習得するうえで大切なのは、英語に触れ続けることです。

そうはいっても「なんだか今日はやる気が出ない……」と、気持ちが乗らない日もあるでしょう。

そんな時は、気分を変えて、印象的な英語の名言に触れてみるのはいかがでしょうか。

教科書の文章よりも、印象的な名言のほうが圧倒的に頭に残りやすいですよね。

さらにおすすめなのは、名言の意図を感じ取るだけでなく、名言に含まれている表現を自分でも使ってみることです。

気に入った名言が見つかったら、表現を真似しながら、自分自身で文章を作成してみましょう。

自分でアウトプットすることで、あなたの表現の幅が広がります。

本日は2つの名言を紹介します。どちらの名言にも、中学校で学ぶレベルの基本的な英語表現が使われています。

(1)アインシュタインの名言から学ぶ

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

人生とは自転車のようなもの。 倒れないためには走り続けなければならない。 ──アインシュタイン(理論物理学者)

この文章では、likeを使って比喩を表現しています。

"like 〜"は「〜のような」という意味で、前置詞や接続詞として使われていますね。

では、"like 〜"を使って文章を作ってみましょう。

She sings like a professional singer.

彼女はプロの歌手のように歌います。

He runs like the wind.

彼は風のように走ります。

My brother talks like he's an expert on everything.

私の兄は何でも専門家のように話します。(接続詞の用例)

Reading the book was like a journey to another world.

その本を読んだことは、別世界への旅のようでした。

(2)エジソンの名言から学ぶ

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to try just one more time. 私たちの最大の弱点はあきらめることにある。 成功するための最も確実な方法は、もう一度だけ挑戦することだ。 ──トーマス・エジソン(発明家)

この名言では、"way to 〜"「〜する方法」が効果的に使われています。

では、"best way to 〜"「〜する最善の方法」を使って文章を作ってみましょう。

The best way to stay healthy is to eat lots of vegetables.

健康でいる最も良い秘訣は野菜をたくさん食べることです。

The best way to save money is to make a budget.

お金を節約する一番の方法は、予算を立てることです。

The best way to make friends is to be kind to others.

友達を作る最善の方法は、他人に親切にすることです。

The best way to get better at sports is to train regularly.

スポーツがうまくなる一番の方法は、定期的にトレーニングすることです。

今日紹介した二つの表現は、どちらも中学校の教科書に出てくるレベルの英語です。

ぜひ、"like 〜"と"way to 〜"をマスターしてください。