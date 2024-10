猫は古くから人間と生活を共にしており、過去の研究では飼い主の言葉と他人の言葉を聞き分けたり、同居する猫の名前を学習したりすることがわかっています。日本の麻布大学の研究チームが発表した論文では、猫は人間の幼児よりも短時間で言葉を学習できる可能性があると示されました。Rapid formation of picture-word association in cats | Scientific Reports

麻布大学の特別研究員である高木佐保氏は、過去の研究で「猫は同居している人間や猫の名前を学習できる」ことを発見しました。高木氏は科学誌のScienceに対し、「とても驚きました。この結果は、猫が特別な報酬によるトレーニングをしなくても、人間の会話を盗み聞きして言葉を理解できることを意味していたからです」と述べています。そこで高木氏らは新たな研究で、猫が人間の言葉を学ぶ能力を備えているのかどうかを調べる実験を行いました。実験には猫カフェで暮らす23匹を含む合計31匹の猫が参加し、生後8〜14カ月の人間の乳児や幼児向けに開発された「スイッチングタスク」という言語発達測定テストを受けました。スイッチングタスクは、猫に特定の言葉とマークを結びつけさせる「habituation phase(慣れフェーズ)」と、猫が言葉を学習したかどうかをチェックする「test phase(テストフェーズ)」に分けられていました。慣れフェーズでは、ノートPCの画面に映した2パターンのアニメーションを繰り返し見せました。アニメーションは「赤い太陽」と「青と白のユニコーン」が大きくなったり小さくなったりするもので、映像に合わせて飼い主や世話をする人の声で特定の造語が流されました。今回の実験では、「赤い太陽」に対応する造語が「Parumo」で、「青と白のユニコーン」に対応する造語が「Keraru(ケラル)」だったとのこと。慣れフェーズは、猫がノートPCを見つめる時間が50%減少して飽きたと判断されるまで、最大8回まで続けられました。短い休憩を挟んだ後、今度は合計4回の施行で構成されたテストフェーズに移行しました。テストフェーズでは、慣れフェーズで表示した「赤い太陽」と「Parumo」、「青と白のユニコーン」と「Keraru」のパターンが1回ずつ表示されましたが、「赤い太陽」と「Keraru」、「青と白のユニコーン」と「Parumo」というアニメーションと対応する言葉を入れ替えたパターンも1回ずつ表示されました。慣れフェーズで見ていたアニメーションと言葉の組み合わせと異なるパターンを見た猫は、画面を見る時間が平均で33%増加しました。これは、猫が慣れフェーズでアニメーションと言葉の関連付けを学習したことを示唆しているとのこと。驚いたことに、多くの猫はアニメーションと言葉の組み合わせをわずか9秒間で学習することができました。一方、生後14カ月の幼児は学習に少なくとも20秒間必要だったとのことで、猫は人間の幼児より速く言葉を学習できる可能性があると研究チームは主張しました。なお、人間の赤ちゃんを対象にした実験では、言葉の話者が見知らぬ人であった点や言葉が1音節しかなかった点など、今回猫を対象に行われた実験とは異なる部分があったとのことです。高木氏はScienceに対し、「猫は私たちが思っている以上に、人間が日常生活で何を言うのかに注意を払っており、私たちのことを理解しようとしています」とコメントしました。