ÆîÌîÂó¼Â¤¬CLÂè3Àá¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÁª½Ð¡ª¡¡2G1A¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤é¤È¶¦¤Ë¹âÉ¾²Á
¥â¥Ê¥³¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥ÀÀï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤Ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢5-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆîÌî¤ÏÆ±»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á(POTM)¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÁ¯Îõ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥ß¥é¥ó¤ÎÃæÈ×¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿MF¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¡¢MF¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤È¶¦¤ËÃæÈ×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÆ±Àá¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊFW¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
GK
¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ú¥ê¥ó/¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹
DF
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ê¥¹¥È¥Õ¥¹¥/¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö
¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º/¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ò¥¨¥ó/¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¥ß¥²¥ë¡¦¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹/¥¸¥í¡¼¥Ê
MF
ÆîÌîÂó¼Â/¥â¥Ê¥³
¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é/¥¤¥ó¥Æ¥ë
¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹/¥ß¥é¥ó
FW
¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã/¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó/¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë/¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥ÀÀï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½é¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤Ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢5-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆîÌî¤ÏÆ±»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á(POTM)¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÁ¯Îõ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥ß¥é¥ó¤ÎÃæÈ×¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿MF¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é¡¢MF¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤È¶¦¤ËÃæÈ×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¡£
¢¡CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
GK
¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ú¥ê¥ó/¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹
DF
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ê¥¹¥È¥Õ¥¹¥/¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö
¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º/¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¥¤¥µ¥¯¡¦¥Ò¥¨¥ó/¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¥ß¥²¥ë¡¦¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹/¥¸¥í¡¼¥Ê
MF
ÆîÌîÂó¼Â/¥â¥Ê¥³
¥Ë¥³¥í¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥é/¥¤¥ó¥Æ¥ë
¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹/¥ß¥é¥ó
FW
¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã/¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó/¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë/¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼