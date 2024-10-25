マッカビ・テルアビブvsソシエダ 試合記録
【ELリーグフェーズ第3節】(スタディオン・パルチザーナ)
マッカビ・テルアビブ 1-2(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[マ]D. Turgeman(81分)
[ソ]ジョン・パチェコ(19分)、セルヒオ・ゴメス(64分)
<退場>
[マ]O. Davida(88分)
<警告>
[マ]Weslley Patati(37分)、O. Davida2(75分、88分)、J. van Overeem(80分)、S. Jehezkel(88分)
[ソ]久保建英(12分)、ハビ・ロペス(73分)
└久保建英、W杯ドイツ戦以来の左ウイング先発で奮闘!! ソシエダを今季EL初白星に導く
マッカビ・テルアビブ 1-2(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[マ]D. Turgeman(81分)
[ソ]ジョン・パチェコ(19分)、セルヒオ・ゴメス(64分)
<退場>
[マ]O. Davida(88分)
<警告>
[マ]Weslley Patati(37分)、O. Davida2(75分、88分)、J. van Overeem(80分)、S. Jehezkel(88分)
[ソ]久保建英(12分)、ハビ・ロペス(73分)
└久保建英、W杯ドイツ戦以来の左ウイング先発で奮闘!! ソシエダを今季EL初白星に導く