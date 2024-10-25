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April 27¡¡Saitama¡¡Saitama Super Arena (Stadium Mode)
May 04¡¡Bangkok¡¡IMPACT Exhibition Hall 5-6
May 08¡¡Manila¡¡Mall of Asia
May 11¡¡Taipei¡¡Linkou Arena
May 15¡¡Seoul¡¡KINTEX Hall 9
May 18¡¡Hong Kong¡¡AsiaWorld-Arena
May 21¡¡Singapore¡¡Singapore Indoor Stadium
May 25¡¡Sydney¡¡Qudos Bank Arena
May 27¡¡Melbourne¡¡Rod Laver Arena
June 10¡¡Antwerp¡¡Sportpaleis
June 14¡¡Copenhagen¡¡Royal Arena
June 17¡¡Berlin¡¡Uber Arena
June 19¡¡London¡¡The O2
June 21¡¡Amsterdam¡¡Ziggo Dome
June 25¡¡Paris¡¡Accor Arena
June 29¡¡Barcelona¡¡Palau Sant Jordi
July 02¡¡Milan¡¡Unipol Forum
July 10¡¡Seattle, WA¡¡Tacoma Dome
July 13¡¡San Jose, CA¡¡SAP Center
July 16¡¡Los Angeles, CA¡¡Crypto.com Arena
July 19¡¡Phoenix, AZ¡¡Footprint Center
July 22¡¡Fort Worth, TX¡¡Dickies Arena
July 24¡¡Duluth, GA¡¡Gas South Arena
July 26¡¡Orlando, FL¡¡Kia Center
July 29¡¡Baltimore, MD¡¡CFG Bank Arena
July 31¡¡Chicago, IL¡¡United Center
Aug 03¡¡Toronto, ON¡¡Scotiabank Arena
Aug 05¡¡Newark, NJ¡¡Prudential Center
Aug 08¡¡Mexico City¡¡Arena Ciudad de Mexico
Aug 13¡¡São Paulo¡¡Espaco Unimed
Aug 15¡¡Buenos Aires¡¡Movistar Arena
Aug 18¡¡Santiago¡¡Movistar Arena
Aug 24¡¡Honolulu, HI¡¡Blaisdell Arena
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¢¨UNIVERSAL MUSIC STORE¤ÈAdo Official Music Shop¤ÎÆÃÅµ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
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Lyrics & Music : Ado
Bass : ¹â´ÖÍ°ì
Drums : ÈæÅÄ°æ½¤
Keyboards : ±üÌî¿¿ºÈ
Arrangement, Guitars & All Other Instruments : »°°æÎ§Ïº
Recording & Mixing Engineer : ²¬Â¼¸¹
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2024Ç¯12·î11Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
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