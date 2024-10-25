À¾Éð2°Ì»ØÌ¾¡¡Âç¾¦Âç¡¦ÅÏÉô¡¢¹ÎÍ¤ÎÆ±´ü¡¦½¡»³¤ËÉé¤±¤ó¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Âç¾¦Âç¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¤ÏÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦½¡»³¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤ÏÎÀ¤ÎÆ±Éô²°¤Ç½¡»³¤¬3ÈÖ¡¢¼«¿È¤¬4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥È¥ê¥×¥ë3¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¿Í²¦Áè¤¤¤Ç¤â¶¯Å¨¤È¤Ê¤ë¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È°Ê¾å¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤âËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ò¤½¤«¤ËÁê¼ê¤Î·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
¡¡½ÓÂ¤ò¸Ø¤ê¡¢³°Ìî¤â»°ÎÝ¤â¤³¤Ê¤¹¼éÈ÷¤âÉð´ï¡£°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â3ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤À¡£À¾Éð¤Ë¤ÏÆ±¤¸±¦ÂÇ¤Á¤ÇÄÌ»»478ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹ä¤¬¤ª¤ê¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î³ÑÅÙ¤Î¤Ä¤±Êý¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤âÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¤·¤¿¡£¡Ê»³Åº¡¡À²¼£¡Ë