フェネルバフチェvsマンチェスター・U スタメン発表
[10.24 ELリーグフェーズ第3節](Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェネルバフチェ]
先発
GK 40 ドミニク リヴァコビッチ
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 6 アレクサンデル ジク
DF 16 メルト・ミュルドゥル
DF 21 B. Osayi-Samuel
MF 10 ドゥシャン・タディッチ
MF 13 フレッジ
MF 34 ソフィアン・アムラバト
MF 53 セバスティアン シマンスキ
MF 97 アラン・サン・マクシマン
FW 19 ユセフ・エン・ネシリ
控え
GK 1 İ. Eğribayat
GK 54 E. Çetin
DF 3 S. Akaydin
DF 50 ロドリゴ・ベコン
DF 95 Y. Akçiçek
MF 5 İ. Yüksek
MF 8 M. Yandaş
MF 17 İ. Kahveci
MF 42 M. Dursun
MF 81 Ş. Toğrak
FW 9 エディン・ジェコ
FW 23 ジェンク・トスン
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 41 H. Amass
DF 66 H. Ogunneye
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
FW 36 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェネルバフチェ]
先発
GK 40 ドミニク リヴァコビッチ
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 6 アレクサンデル ジク
DF 16 メルト・ミュルドゥル
MF 10 ドゥシャン・タディッチ
MF 13 フレッジ
MF 34 ソフィアン・アムラバト
MF 53 セバスティアン シマンスキ
MF 97 アラン・サン・マクシマン
FW 19 ユセフ・エン・ネシリ
控え
GK 1 İ. Eğribayat
GK 54 E. Çetin
DF 3 S. Akaydin
DF 50 ロドリゴ・ベコン
DF 95 Y. Akçiçek
MF 5 İ. Yüksek
MF 8 M. Yandaş
MF 17 İ. Kahveci
MF 42 M. Dursun
MF 81 Ş. Toğrak
FW 9 エディン・ジェコ
FW 23 ジェンク・トスン
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 41 H. Amass
DF 66 H. Ogunneye
MF 18 カゼミーロ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
FW 36 E. Wheatley
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります