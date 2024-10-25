[10.24 ELリーグフェーズ第3節](Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フェネルバフチェ]

先発

GK 40 ドミニク リヴァコビッチ

DF 4 チャグラル・ソユンク

DF 6 アレクサンデル ジク

DF 16 メルト・ミュルドゥル

DF 21 B. Osayi-Samuel

MF 10 ドゥシャン・タディッチ

MF 13 フレッジ

MF 34 ソフィアン・アムラバト

MF 53 セバスティアン シマンスキ

MF 97 アラン・サン・マクシマン

FW 19 ユセフ・エン・ネシリ

控え

GK 1 İ. Eğribayat

GK 54 E. Çetin

DF 3 S. Akaydin

DF 50 ロドリゴ・ベコン

DF 95 Y. Akçiçek

MF 5 İ. Yüksek

MF 8 M. Yandaş

MF 17 İ. Kahveci

MF 42 M. Dursun

MF 81 Ş. Toğrak

FW 9 エディン・ジェコ

FW 23 ジェンク・トスン

監督

ジョゼ・モウリーニョ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 41 H. Amass

DF 66 H. Ogunneye

MF 18 カゼミーロ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 16 アマド・ディアロ

FW 21 アントニー

FW 36 E. Wheatley

監督

エリック・テン・ハフ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります