¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÏÂÅÄ·óÊå¤¬¹¥Ä´»²Àï¡Ä¼ÂÀÓµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡ÖÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÃÓÅÄ»ÔÀ©£¸£µ¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ·óÊå¡Ê£³£·¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï£¹·î£±Æü¤Ë¸ÍÅÄ¤Çº£Ç¯½é£Ö¡££´ÁöÁ°¤ÎÆÁ»³¡¢£³ÁöÁ°¤ÎÊ¡²¬¤ÈÏ¢Â³£Ö¡£Á°Àá¤Î¤Ó¤ï¤³£Ç¶ÃáÉãµÜÈÞµÇ°ÇÕ¤Ç¤â½àÍ¥¿Ê½Ð¤È¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆôºê¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Ú¥éÄ´À°¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤âà½Ð¤»¤Æ¤ë¤Êá¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡Áª¼ê²ñ¡¦Ê¼¸Ë»ÙÉô¤Î»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡££²£°£²£µÇ¯Á°´ü¾¡Î¨¤â£Á£±µé°ÂÂÙ¤Î£¶¡¦£¸£²¡£¡ÖÆôºê¤Î²þÁõ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ÙÉôÄ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È»ÙÉôÄ¹¤Î»Å»ö¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤ÎÁ°¸¡¤Ç¤Ïº£Àá¤â£²Ï¢Î¨£´£·¡ó¡¢£¶Í¥½Ð£±£Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÃíÌÜ£µ£¶¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡ÖÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£