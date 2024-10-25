¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü£±£²£Ò¤Ç¤Ï¼ó°Ì¡¦ÊöÎµÂÀ¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£·£±²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê£³£¸¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£·£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£±Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨£³°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£¤½¤Î£´ÆüÌÜ¤Ï£¶£Ò£´¹æÄú¤È£±£²£Ò£±¹æÄú¡££±£²£Ò¤Ç¤ÏÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÎÊöÎµÂÀ¤ÈàÄ¾ÀÜÂÐ·èá¡£¤³¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏµÕÅ¾¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤«¤«¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ£³ÆüÌÜ¤Ï½Ð¸ý¤Î²¡¤·¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¡ÎÏ¤â¤Þ¤º¤Þ¤¹¡£Èá´ê¤ÎÃÏ¸µ£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤ØÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£