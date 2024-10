【Call of Duty: Black Ops 6】10月25日 発売価格:9,800円~CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

Activision Blizzardは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用FPS「Call of Duty: Black Ops 6」を10月25日に発売する。価格は9,800円から。

本作は、「Call of Duty(CoD)」シリーズの最新作。冷戦の終結と超大国となった米国の台頭により特徴づけられる世界政治の転換と激動の時代にあたる、90年代初期を舞台にしたスリル溢れるスパイアクションが繰り広げられる。

本作では、「ラウンドベースゾンビモード」が復活。他にも、まるで映画のようなシングルプレーヤー用の「キャンペーンモード」、「マルチプレイヤーモード」が楽しめるほか、伝統的なプレステージシステムなど、「Black Ops」シリーズの特徴的なコンテンツが導入されている。

キャンペーンモード

歴史に基づいたストーリーでダイナミックなゲームプレイを体験

【Black Ops 6 - 公開ゲームプレイトレーラー】

「Black Ops 6」のキャンペーンモードは、アクション満載の戦闘が盛り込まれた多種多様なプレイ空間となっており、ハイリスクな強襲や隠密行動が求められるスパイ活動など、刻一刻と変化するダイナミックなゲームプレイが楽しめる。プレーヤーは「Black Ops」らしく、実際の歴史に基づいたストーリーを楽しめる。

舞台は1990年代初頭、アメリカ政府に侵入した影の勢力

プレーヤーは、冷戦の終結と米国の一大超大国としての台頭によって世界政治が激動した1990年代初頭の世界に飛び込み、アメリカ政府に潜入した影の勢力による陰謀に巻き込まれることになる。

抵抗する者は裏切り者の烙印を押され、プレーヤーは自らを生み出した機構に対して初めて牙を剥くことを余儀なくされてしまう。ダイナミックで強烈なスパイスリラー、誰を信じればいいのか、何が真実なのかわからない、心を揺さぶるストーリーが展開していく。

「マルチプレイヤーモード」

クラス最高峰のマルチプレイを可能にする「オムニムーブメント」の導入

「マルチプレイヤーモード」では、新機能「オムニムーブメント」が導入され、「Call of Duty」史上初めて、プレーヤーはあらゆる方向(前後左右)にスプリントすることができるようになり、アクションヒーローのような操作が可能になる。また、最小限のボタンやキー数で様々な動きを可能にする「インテリジェントムーブメント」も導入されている。

16種の新「マルチプレイヤーマップ」が登場

発売時には6v6マップ12種と、2v2やフェイスオフ 6v6がプレイできるストライクマップ4種を含む、全16種の新しい「マルチプレイヤーマップ」が登場する。多くのマップは、伝統的なマップのデザインに革新を加え、交戦までの時間を短縮する。アクションの流れやテンポを最適なものにするために、適度な複雑さを持たせた小~中規模サイズのマップとなっている。

「ラウンドベースゾンビモード」の復活

本作では、ファンから高い支持を得ているラウンドベースのゾンビモードが復活し、「Call of Duty: Black Ops Cold War」で始まったダークエーテルのストーリーが続く。発売時には2種類の新しいラウンドベースゾンビマップが登場し、それぞれに新要素と馴染み深い要素の両方がミックスされている。発売後には「マルチプレイヤー」と「ゾンビモード」の両方で、さらにエキサイティングなマップや革新的な体験が楽しめる。

プレステージシステムの復活

「Black Ops 6」では、クラシックなプレステージシステムが復活。プレーヤーレベルが最大になると、プレステージに入るかどうかを選択できるようになる。「Black Ops 6」にはプレステージが10段階用意されており、それぞれで貴重な報酬を獲得したり装備したりすることで、ゲーム内でのステータスの高さをアピールすることができる。プレステージ10を達成したプレーヤーはプレステージマスターとなり、さらに1,000のレベルが追加される。

ヒットゾーンが9つに細分化されよりリアルな体験へ

これまでの「Call of Duty」では、ヒットゾーンは頭部、首、上半身、下半身の4つだったが、「Black Ops 6」においては、ヒットゾーンが9つまで細分化されている。これにより、ダメージを受けた際のアニメーションの種類が増加し、プレーヤーは「キャンペーンモード」と「マルチプレイヤーモード」におけるより多彩なキルビジュアルのバリエーションを楽しめる。

(C) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。