【「ぼっち・ざ・ろっく!」7巻】10月25日 発売価格:990円

芳文社は、マンガ「ぼっち・ざ・ろっく!」の7巻を10月25日に発売する。価格は990円。

本作は、はまじあき氏が「まんがタイムきららMAX」で連載中の青春ガールズバンドマンガ。2022年にはTVアニメ化もされた。

7巻では後藤ひとりが人気ユニット「クリムトの夜」の作曲担当・Ameと知り合い、同じ陰キャとして親近感を抱く展開に。そのほか、虹夏の大学受験や後藤&喜多の修学旅行なども見どころとなっている。

また対象の書店では、CDジャケット風ミニ色紙や設定資料集といった購入特典が用意されている。

さらに同日には、スピンオフ「廣井きくりの深酒日記」の第3巻と「ぼっち・ざ・ろっく!」アンソロジーコミック第4巻も発売される。

【「ぼっち・ざ・ろっく!」7巻あらすじ】

インディーズレーベルでのデビューが決まり、レコ発ライブに向けて大忙しの日々を送る「結束バンド」。そんな折、同じレーベルに所属する人気ユニット「クリムトの夜」の作曲担当・Ameと知り合った後藤ひとりは、同じ陰キャとして、どこか親近感を感じていて……。虹夏の大学受験や後藤&喜多の修学旅行など見どころもたくさん!大ガールズバンド時代の先頭を疾走する大人気コミックス、待望の第7巻!

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED