◆Ado、日本人アーティスト過去最大級規模ワールドツアー開催決定

【モデルプレス=2024/10/24】歌手のAdoの自身2度目のワールドツアー「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll」の開催が決定した。10月24日に22歳の誕生日を迎えたAdo。今年開催し、全公演完売となった初の世界ツアー「Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”」を超える規模となる世界30都市以上、50万人超えの動員を予定している。これは日本人アーティストによるワールドツアーとして過去最大級の規模となる。

◆Adoコメント

◆「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll」

2025年4月26日にさいたまスーパーアリーナからスタートし、8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。そして10月28日9時より4月26日、27日さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)公演のチケットのみAdoファンサイト<Adoのドキドキ秘密基地>有料会員限定で最速先行受付(抽選)がスタートする。さいたまスーパーアリーナ(日本)公演以外のチケットに関する詳細は後日発表予定。なお、ORIHARAが描き下ろした本ツアーのキービジュアルも併せて公開された。(modelpress編集部)「Hibana」元々ツアータイトルを「Spark」にしようか悩んでおりました。革命を起こす、を英語で「Spark a Revolution」と言ったり、火をつける、口火を切る、引き起こす、という言い回しの中で「Spark」がよく使われます。1stワールドツアーの「Wish」が願いであるなら、次のステップとして私は、世界に対し、日本人として火をつけるようなことをしたい。火花のように熱く、小さくとも強大で、物事にとって何かの「きっかけ」になりたいという思いがありましたので、Sparkを日本語にして「Hibana」日本を世界に持っていきたいという思いも込めて日本語で「Hibana」にしました。以前のWishから成長した姿を、世界中の皆様にお届けしたいと思っております。また最高のライブを作っていくつもりです。Date/City/VenueApril 26/Saitama/Saitama Super Arena (Stadium Mode)April 27/Saitama/Saitama Super Arena (Stadium Mode)May 4/Bangkok/IMPACT Exhibition Hall 5-6May 8/Manila/Mall of AsiaMay 11/Taipei/Linkou ArenaMay 15/Seoul/KINTEX Hall 9May 18/Hong Kong/AsiaWorld-ArenaMay 21/Singapore/Singapore Indoor StadiumMay 25/Sydney/Qudos Bank ArenaMay 27/Melbourne/Rod Laver ArenaJune 10/Antwerp/SportpaleisJune 14/Copenhagen/Royal ArenaJune 17/Berlin/Uber ArenaJune 19/London/The O2June 21/Amsterdam/Ziggo DomeJune 25/Paris/Accor ArenaJune 29/Barcelona/Palau Sant JordiJuly 2/Milan/Unipol ForumJuly 10/Seattle, WA/Tacoma DomeJuly 13/San Jose, CA/SAP CenterJuly 16/Los Angeles, CA/Crypto.com ArenaJuly 19/Phoenix, AZ/Footprint CenterJuly 22/Fort Worth, TX/Dickies ArenaJuly 24/Duluth, GA/Gas South ArenaJuly 26/Orlando, FL/Kia CenterJuly 29/Baltimore, MD/CFG Bank ArenaJuly 31/Chicago, IL/United CenterAug 3/Toronto, ON/Scotiabank ArenaAug 5/Newark, NJ/Prudential CenterAug 8/Mexico City/Arena Ciudad de MexicoAug 13/São Paulo/Espaco UnimedAug 15/Buenos Aires/Movistar ArenaAug 18/Santiago/Movistar ArenaAug 24/Honolulu, HI/Blaisdell Arena