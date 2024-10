三宅健が、新曲「スーパースター」を10月25日0時に配信リリースする。

同楽曲は、三宅自ら温めてきた企画から生まれたもので、誰もが心の中に掲げるスーパースターへの気持ちをHIPHOPで表現した意欲作に。今年6月にリリースしたアルバム『THE iDOL』のキャンペーンで三宅自身のファンから募集した“推し活あるある”が歌詞に取り入れられ、クレジットにも三宅のファンネーム“IVY(アイビー)”の名前が表記されている。

あわせて、自身のオリジナルキャラクター“IVY(アイビー)”がHIPHOPファッションを身にまとったジャケット写真も公開。本日の生配信で同楽曲の振付をパワーパフボーイズが担当することが発表され、配信内では一緒にダンスを踊るシーンもあった。

なお、「スーパースター」は今週末ツアーファイナルを迎える全国ツアー『2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE』でも披露される。

(文=リアルサウンド編集部)