三宅健、すべての推し活をする人たちへ送る新曲「スーパースター」を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■振り付けは、パワーパフボーイズが担当!

三宅健が、10月25日0時に新曲「スーパースター」を配信リリースする。

この曲は、ファンと共感し互いに支え合う関係を確率した三宅健が、自ら温めてきた企画から生まれた楽曲。誰もが心のなかに掲げるスーパースターへの気持ちをヒップホップで表現した意欲作となっている。

6月にリリースしたアルバム『THE iDOL』Tのキャンペーンでファンから募集した“推し活あるある”が歌詞に取り入れられ、クレジットにも三宅のファンネームであるIVY(アイビー)の名前が表記されている。三宅健ファンならもちろん、スーパースターを愛し、“推し活”をするすべての人が共感できる楽曲だ。

自身のオリジナルキャラクター“IVY”がヒップホップファッションを身にまとったジャケット写真も印象的だ。

なお、10月24日に実施された生配信では「スーパースター」の振り付けをパワーパフボーイズが担当していることが明らかに。配信内では、三宅とパワーパフボーイズが一緒にダンスを踊るシーンもあった。

なお、「スーパースター」は10月26・27日にツアーファイナルを迎える全国ツアー『2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE』でも披露される。

リリース情報

2024.10.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スーパースター」

三宅健 OFFIICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/kenmiyake