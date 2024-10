INI高塚大夢、『SCHOOL OF LOCK!リサイクル部』にゲスト講師として登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「未来のために今、頑張っていること」をテーマに、生徒と電話をつなぎながら授業!

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の“ラジオのなかのもうひとつの学校”をコンセプトとした10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』(月~金曜 22:00~)では、10月7日から31日の期間で、サントリーとのマンスリーコラボ「SCHOOL OF LOCK!リサイクル部 supported by サントリー (以下「SOLリサイクル部」)」企画を放送中。

そして、10月24日の放送では、INI高塚大夢(「高」は、はしごだかが正式表記)を迎え「未来のために今、頑張っていること」をテーマに、生徒と電話をつなぎながら授業を行う。

また、「SOLリサイクル部」顧問・滝沢秀一(マシンガンズ)、こもり校長(小森隼)、COCO教頭(CLAZY COCO)がペットボトルのリサイクルを行う工場を訪れたスペシャル動画「ペットボトルの旅」も生放送中に公開予定。

その他、コラボ企画の詳細は特設サイトで。

動画『ペットボトルの旅』 ※10月24日22時10分頃、公開予定

SCHOOL OF LOCK!リサイクル部 supported by サントリー特設サイト

『SCHOOL OF LOCK!』番組サイト

INI OFFICIAL SITE

