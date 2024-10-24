¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡¡Áªµó¤Ç¤ÎÍ×¿Í·Ù¸î¤ÎÊÀ³²¤ò»ØÅ¦¡ÖÉ¼Áý¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬£²£´Æü¡¢¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡ÊÂçºå¡¦£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢Áªµó»þ´ü¤ÎÍ×¿Í·Ù¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£··î¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬Áªµó±éÀâÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£·î£±£¹Æü¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë²Ð±êÉÓ¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï½°±¡Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâÃæ¤Î·ÙÈ÷¤Ë¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½¿¦Âç¿Ã¤Ë³¹Æ¬¤Ç¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÜÅÄ»á¤Ï¡Ö¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£±þ±ç±éÀâ¥«¡¼¤È£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤µ÷Î¥¤ò¤Ø¤À¤Æ¤Æ¡¢Å´ºô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢Ä°½°¤ÏÅ´ºô¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«±éÀâ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å´ºô¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¸·²üÂÖÀª¡£Å´ºô¤°¤ë¤Ã¤È·ÙÈ÷¤¬¼è¤ê°Ï¤à¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢Ä°½°¤È°®¼ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æü¾ïÅª¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢°®¼ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤âÅ´ºô±Û¤·¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤â¤½¤âÅ´ºô¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç±éÀâ¤òÄ°¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ®¿´¤Ê»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ê¤É¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÅ´ºô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤¨¤ÆÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦»Ù±ç¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢É¼Áý¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£