限定商品にも注目！ おいしいティー体験ができる「SMITH TEAMAKER」日本初の実店舗がオープン（東京・渋谷）

SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM (SHOP & CAFE)(東京・渋谷)

店内テイスティングルーム

2024年10月24日、渋谷駅直上商業施設「渋谷スクランブルスクエア」の4階に、「SMITH TEAMAKER (スミス・ティーメーカー)」が、日本初となるフラッグシップストア「SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM (SHOP & CAFE)」をオープンしました。生涯を通してアメリカの紅茶文化の再興に尽力した現代の名匠、スティーブン・スミス氏によって2009年に設立されたのが「SMITH TEAMAKER」です。

店内ショップスペース

同店はそのすべての製品を体験できる空間となっており、ショップとカフェの2つのエリアを併設。ショップでは製品販売およびワークショップの開催、カフェではティーとフードの提供を行います。

スティーブン・スミス氏

「SMITH TEAMAKER」は、アメリカ・ポートランドで誕生したティーカンパニー。単なるティーを提供するブランドではなく、人々の現代の生活に寄り添い、健康とウェルネスを支えるティーカンパニーを目指し、世界各地の高品質でおいしい紅茶を提供しています。食のスペシャリストたちからもその味わいは愛され、多くの美食家も魅了。

ガラスに籠もった茶葉の香りで選べる

今回、上質な新しいティー文化を広めるためには、日本市場においてSMITH TEAMAKER の存在感を高めることが不可欠だと感じ、渋谷スクランブルスクエア開業5周年にあわせて出店したそう。同店での作業はすべて透明性を重視して行われ、製品の説明はもちろん、提供するドリンクはゲストの目の前でその都度作ります。

テイスティングルームでお茶を入れてくれる

「TASTING ROOM(テイスティングルーム)」というコンセプトのもと、専門スタッフが一人一人に合う製品を見つけられるよう、製品の背景・香り・味わいの特徴の詳しい説明を交えながらサポートしてくれます。またカフェでの味わいを自宅でも再現できるよう、茶葉だけでなく抽出に使用する器具なども販売。さらには日本国内ではここでしか手に入らない限定品を中心に、厳選されたティーブレンドやオリジナルグッズが店頭に並びます。種類豊かで心躍るようなギフトセットは、大切な方への贈り物やお土産等に最適。

カフェでは心安らぐ時間を

カフェは都会の喧騒から離れてゆっくりと「お茶をする」ことができる癒やしの空間。SMITH TEAMAKERが作る約30種類のブレンドをすべて試すことができ、またティーとの相性が良いフードも用意しています。「ペアリングティーフライト」は、3種類のお茶とクッキーサンドをそれぞれペアリングで楽しめるのでおすすめです。

ペアリングティーフライト(3,300円)※イートイン限定

SMITH TEAMAKERがおいしいと考える完璧な状態で提供するため、ティーポットではなくあえてティーカップでの提供。注文後、スタッフが目の前でティーを入れてくれます。ショッピングの合間の休憩や休日のリラックスしたひとときにも重宝しそうなカフェ、渋谷にまた一つ魅力的な新店が生まれます。

<店舗情報>◆スミス・ティーメーカー渋谷店住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 4FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。

写真:お店から

文:佐藤明日香

