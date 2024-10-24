21:30
米新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）
予想　24.0万件　前回　24.1万件

米失業保険継続受給者数（10/06 - 10/12）　
予想　187.5万件　前回　186.7万件

21:45　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀・ECB共催会議開会挨拶（質疑応答なし）

22:00　
マン英中銀委員、討論会出席
カザークス・ラトビア中銀総裁、討論会出席

22:45
米PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）
予想　47.5　前回　47.3（製造業PMI・速報値)　
予想　55.0　前回　55.2（非製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　54.0（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米新築住宅販売件数（9月）
予想　71.5万件　前回　71.6万件
予想　-0.4%　前回　-4.7%（前月比)

25日
2:00　レーンECBチーフエコノミスト、インフレについて講演

4:45　
ベイリー英中銀総裁、米商品先物取引委員会（CFTC）で講演


G20財務相中銀総裁会議（～24日）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）

※予定は変更されることがあります。