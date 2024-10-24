ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）
予想 24.0万件 前回 24.1万件
米失業保険継続受給者数（10/06 - 10/12）
予想 187.5万件 前回 186.7万件
21:45
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀・ECB共催会議開会挨拶（質疑応答なし）
22:00
マン英中銀委員、討論会出席
カザークス・ラトビア中銀総裁、討論会出席
22:45
米PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）
予想 47.5 前回 47.3（製造業PMI・速報値)
予想 55.0 前回 55.2（非製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 54.0（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米新築住宅販売件数（9月）
予想 71.5万件 前回 71.6万件
予想 -0.4% 前回 -4.7%（前月比)
25日
2:00 レーンECBチーフエコノミスト、インフレについて講演
4:45
ベイリー英中銀総裁、米商品先物取引委員会（CFTC）で講演
G20財務相中銀総裁会議（～24日）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
※予定は変更されることがあります。
米新規失業保険申請件数（10/13 - 10/19）
予想 24.0万件 前回 24.1万件
米失業保険継続受給者数（10/06 - 10/12）
予想 187.5万件 前回 186.7万件
21:45
ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀・ECB共催会議開会挨拶（質疑応答なし）
22:00
マン英中銀委員、討論会出席
カザークス・ラトビア中銀総裁、討論会出席
22:45
米PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（10月）
予想 47.5 前回 47.3（製造業PMI・速報値)
予想 55.0 前回 55.2（非製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 54.0（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米新築住宅販売件数（9月）
予想 71.5万件 前回 71.6万件
予想 -0.4% 前回 -4.7%（前月比)
25日
2:00 レーンECBチーフエコノミスト、インフレについて講演
4:45
ベイリー英中銀総裁、米商品先物取引委員会（CFTC）で講演
G20財務相中銀総裁会議（～24日）
植田日銀総裁、米国出張（～27日）
氷見野日銀副総裁、米国出張（～25日）
IMF世銀年次総会（～26日）
BRICS首脳会議（～24日）
※予定は変更されることがあります。