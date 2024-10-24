ドラフト会議2024は育成含め123名が指名【ドラフト指名全選手一覧】
2024年度のプロ野球ドラフト会議が24日に都内で行われ、育成枠も含めて123名（支配下69名／育成54名）の選手が指名を受けた。
注目の即戦力内野手の明治大・宗山塁は西武、広島、楽天、日本ハム、ソフトバンクの5球団が競合し楽天が交渉権を獲得。大学ナンバーワン左腕・関西大の金丸夢斗は中日、DeNA、阪神、巨人の4球団が競合した結果、井上新監督が当たりくじを引いた中日が交渉権を獲得した。
愛知工業大・中村優斗はヤクルトが指名し一本釣り。青山学院大・西川史礁はオリックス、ロッテの2球団の競合で、ロッテが交渉権を獲得した。
ドラフト会議2024の指名選手一覧は以下の通り。
◆ ドラフト全指名選手一覧
▼ 西武
＜支配下＞
1位 齋藤大翔（内野手/金沢高）
2位 渡部聖弥（外野手/大商大）
3位 狩生聖真（投手/佐伯鶴城高）
4位 林冠臣（外野手/日本経大）
5位 篠原響（投手/福井工業大学附属福井高）
6位 龍山暖（捕手/エナジックスポーツ高）
7位 古賀輝希（内野手/千曲川硬式野球クラブ）
＜育成＞
1位 冨士大和（投手/大宮東高）
2位 佐藤太陽（内野手/神奈川大）
3位 ラマルギービン・ラタナヤケ（内野手・大阪桐蔭高）
4位 佐藤爽（投手/星槎道都大）
5位 澤田遥斗（外野手/京都国際高）
6位 福尾遥真（内野手/学校法人石川高）
7位 ウメビンユオオケム明（外野手/旭川志峯高）
▼ 中日
＜支配下＞
1位 金丸夢斗（投手/関西大）
2位 吉田聖弥（投手/西濃運輸）
3位 森駿太（内野手/桐光学園高）
4位 石伊雄太（捕手/日本生命）
5位 高橋幸佑（投手/北照高）
6位 有馬恵叶（投手/聖カタリナ学園高）
＜育成＞
1位 中村奈一輝（内野手/宮崎商高）
2位 井上剣也（投手/鹿児島実業高）
▼ オリックス
＜支配下＞
1位 麦谷祐介（外野手/富士大）
2位 寺西成騎（投手/日体大）
3位 山口廉王（投手/仙台育英）
4位 山中稜真（外野手/三菱重工East）
5位 東山玲士（投手/ENEOS）
6位 片山楽生（投手/NTT東日本）
＜育成＞
1位 今坂幸暉（内野手/大阪学院大高）
2位 清水武蔵（内野手/BC・栃木）
3位 上原堆我（投手/花咲徳栄高）
4位 寺本聖一（外野手/広島経済大）
5位 田島光祐（捕手/信濃グランセローズ）
6位 乾健斗（投手/霞ヶ浦高）
▼ ヤクルト
＜支配下＞
1位 中村優斗（投手/愛知工業大）
2位 モイセエフ ニキータ（外野手/豊川高）
3位 荘司宏太（投手/セガサミー）
4位 田中陽翔（内野手/健大高崎高）
5位 矢野泰二郎（捕手/四国ILplus・愛媛）
＜育成＞
1位 根岸辰昇（内野手/ノースカロライナA&T州立大学）
2位 廣澤優（投手/四国IL・愛媛）
3位 下川隼佑（投手/オイシックス新潟）
4位 松本龍之介（捕手/堺シュライクス）
▼ 楽天
＜支配下＞
1位 宗山塁（内野手/明治大）
2位 徳山一翔（投手/環太平洋大）
3位 中込陽翔（投手/四国IL徳島）
4位 江原雅裕（投手/日鉄ステンレス）
5位 吉納翼（外野手/早稲田大）
6位 陽柏翔（内野手/BC茨城）
＜育成＞
1位 岸本佑也 （内野手/奈良大学附属高）
▼ 広島
＜支配下＞
1位 佐々木泰（内野手/青山学院大）
2位 佐藤柳之介（投手/富士大）
3位 岡本駿（投手/甲南大）
4位 渡邉悠斗（内野手/富士大）
5位 菊地ハルン（投手/千葉学芸高）
＜育成＞
1位 小船翼（投手/知徳高）
2位 竹下海斗（投手/敦賀気比高）
3位 安竹俊喜（捕手/静岡大）
▼ ロッテ
＜支配下＞
1位 西川史礁（外野手/青山学院大）
2位 宮崎竜成（内野手/ヤマハ）
3位 一條力真（投手/東洋大）
4位 坂井遼（投手/関東第一高）
5位 廣池康志郎（投手/東海大学九州キャンパス）
6位 立松由宇（内野手/日本生命）
＜育成＞
1位 谷村剛（内野手/和歌山東高）
2位 茨木佑太（投手/帝京長岡高）
3位 長島幸佑（投手/富士大）
▼ DeNA
＜支配下＞
1位 竹田祐（投手/三菱重工West）
2位 篠木健太郎（投手/法政大）
3位 加藤響（内野手/四国IL徳島）
4位 若松尚輝（投手/四国IL高知）
5位 田内真翔（内野手/おかやま山陽高）
6位 坂口翔颯 （投手/國學院大學）
＜育成＞
1位 小針大輝（内野手/日大鶴ヶ丘高）
2位 吉岡暖（投手/阿南光高）
3位 金渕光希 （投手/八戸工業大第一高）
▼ 日本ハム
＜支配下＞
1位 柴田獅子（投手/福岡大大濠高）
2位 藤田琉生（投手/東海大相模高）
3位 浅利太門（投手/明大）
4位 清水大暉（投手/前橋商高）
5位 山縣秀（内野手/早稲田大）
6位 山城航太郎（投手/法政大学）
＜育成＞
1位 川勝空人 （投手/生光学園高）
2位 澁谷純希（投手/帯広農業高）
▼ 阪神
＜支配下＞
1位 伊原陵人（投手/NTT西日本）
2位 今朝丸裕喜（投手/報徳学園高）
3位 木下里都（投手/KMGホールディングス）
4位 町田隼乙（捕手/BC埼玉）
5位 佐野大陽（内野手/富山GRNサンダーバーズ）
＜育成＞
1位 工藤泰成 （投手/四国IL・徳島）
2位 嶋村麟士朗（捕手/四国IL・高知）
3位 早川太貴 （投手/くふうハヤテ）
4位 川粼俊哲（内野手/石川ミリオンスターズ）
▼ ソフトバンク
＜支配下＞
1位 村上泰斗（投手/神戸弘陵）
2位 庄子雄大（内野手/神奈川大）
3位 安紱駿（投手/富士大）
4位 宇野真仁朗（内野手/早稲田実）
5位 石見颯真（内野手/愛工大名電高）
6位 岩崎峻典（投手/東洋大学）
＜育成＞
1位 古川遼（投手/日本学園高）
2位 曽布川ザイレン（内野手/浜松商業高）
3位 大友宗（捕手/BC・茨城）
4位 広瀬結煌（投手/市立松戸高）
5位 河野伸一朗（投手/宮崎学園高）
6位 川口冬弥（投手/四国IL・徳島）
7位 津嘉山憲志郎（投手/神戸国際大附属高）
8位 相原雄太（投手/仙台大）
9位 岡田皓一朗（投手・大阪商業大）
10位 漁府輝羽（外野手/東北福祉大）
11位 木下勇人（外野手/千葉経大附属高）
12位 熊谷太雅（投手/東陵高）
13位 塩士暖（投手/門前高）
▼ 巨人
＜支配下＞
1位 石塚裕惺（内野手/花咲徳栄高）
2位 浦田俊輔（内野手/九州産業大）
3位 荒巻悠（内野手/上武大）
4位 石田充冴（投手/北星大付高）
5位 宮原駿介（投手/東海大静岡キャンパス）
＜育成＞
1位 坂本達也（捕手/富士大）
2位 堀江正太郎（投手/文星芸大附属高）
3位 鈴木圭晋（投手/横浜創学館高）
4位 吹田志道（投手/弘前学院聖愛高）
5位 西川歩（投手/山村学園高）
6位 竹下徠空（内野手/明徳義塾高）
注目の即戦力内野手の明治大・宗山塁は西武、広島、楽天、日本ハム、ソフトバンクの5球団が競合し楽天が交渉権を獲得。大学ナンバーワン左腕・関西大の金丸夢斗は中日、DeNA、阪神、巨人の4球団が競合した結果、井上新監督が当たりくじを引いた中日が交渉権を獲得した。
ドラフト会議2024の指名選手一覧は以下の通り。
◆ ドラフト全指名選手一覧
▼ 西武
＜支配下＞
1位 齋藤大翔（内野手/金沢高）
2位 渡部聖弥（外野手/大商大）
3位 狩生聖真（投手/佐伯鶴城高）
4位 林冠臣（外野手/日本経大）
5位 篠原響（投手/福井工業大学附属福井高）
6位 龍山暖（捕手/エナジックスポーツ高）
7位 古賀輝希（内野手/千曲川硬式野球クラブ）
＜育成＞
1位 冨士大和（投手/大宮東高）
2位 佐藤太陽（内野手/神奈川大）
3位 ラマルギービン・ラタナヤケ（内野手・大阪桐蔭高）
4位 佐藤爽（投手/星槎道都大）
5位 澤田遥斗（外野手/京都国際高）
6位 福尾遥真（内野手/学校法人石川高）
7位 ウメビンユオオケム明（外野手/旭川志峯高）
▼ 中日
＜支配下＞
1位 金丸夢斗（投手/関西大）
2位 吉田聖弥（投手/西濃運輸）
3位 森駿太（内野手/桐光学園高）
4位 石伊雄太（捕手/日本生命）
5位 高橋幸佑（投手/北照高）
6位 有馬恵叶（投手/聖カタリナ学園高）
＜育成＞
1位 中村奈一輝（内野手/宮崎商高）
2位 井上剣也（投手/鹿児島実業高）
▼ オリックス
＜支配下＞
1位 麦谷祐介（外野手/富士大）
2位 寺西成騎（投手/日体大）
3位 山口廉王（投手/仙台育英）
4位 山中稜真（外野手/三菱重工East）
5位 東山玲士（投手/ENEOS）
6位 片山楽生（投手/NTT東日本）
＜育成＞
1位 今坂幸暉（内野手/大阪学院大高）
2位 清水武蔵（内野手/BC・栃木）
3位 上原堆我（投手/花咲徳栄高）
4位 寺本聖一（外野手/広島経済大）
5位 田島光祐（捕手/信濃グランセローズ）
6位 乾健斗（投手/霞ヶ浦高）
▼ ヤクルト
＜支配下＞
1位 中村優斗（投手/愛知工業大）
2位 モイセエフ ニキータ（外野手/豊川高）
3位 荘司宏太（投手/セガサミー）
4位 田中陽翔（内野手/健大高崎高）
5位 矢野泰二郎（捕手/四国ILplus・愛媛）
＜育成＞
1位 根岸辰昇（内野手/ノースカロライナA&T州立大学）
2位 廣澤優（投手/四国IL・愛媛）
3位 下川隼佑（投手/オイシックス新潟）
4位 松本龍之介（捕手/堺シュライクス）
▼ 楽天
＜支配下＞
1位 宗山塁（内野手/明治大）
2位 徳山一翔（投手/環太平洋大）
3位 中込陽翔（投手/四国IL徳島）
4位 江原雅裕（投手/日鉄ステンレス）
5位 吉納翼（外野手/早稲田大）
6位 陽柏翔（内野手/BC茨城）
＜育成＞
1位 岸本佑也 （内野手/奈良大学附属高）
▼ 広島
＜支配下＞
1位 佐々木泰（内野手/青山学院大）
2位 佐藤柳之介（投手/富士大）
3位 岡本駿（投手/甲南大）
4位 渡邉悠斗（内野手/富士大）
5位 菊地ハルン（投手/千葉学芸高）
＜育成＞
1位 小船翼（投手/知徳高）
2位 竹下海斗（投手/敦賀気比高）
3位 安竹俊喜（捕手/静岡大）
▼ ロッテ
＜支配下＞
1位 西川史礁（外野手/青山学院大）
2位 宮崎竜成（内野手/ヤマハ）
3位 一條力真（投手/東洋大）
4位 坂井遼（投手/関東第一高）
5位 廣池康志郎（投手/東海大学九州キャンパス）
6位 立松由宇（内野手/日本生命）
＜育成＞
1位 谷村剛（内野手/和歌山東高）
2位 茨木佑太（投手/帝京長岡高）
3位 長島幸佑（投手/富士大）
▼ DeNA
＜支配下＞
1位 竹田祐（投手/三菱重工West）
2位 篠木健太郎（投手/法政大）
3位 加藤響（内野手/四国IL徳島）
4位 若松尚輝（投手/四国IL高知）
5位 田内真翔（内野手/おかやま山陽高）
6位 坂口翔颯 （投手/國學院大學）
＜育成＞
1位 小針大輝（内野手/日大鶴ヶ丘高）
2位 吉岡暖（投手/阿南光高）
3位 金渕光希 （投手/八戸工業大第一高）
▼ 日本ハム
＜支配下＞
1位 柴田獅子（投手/福岡大大濠高）
2位 藤田琉生（投手/東海大相模高）
3位 浅利太門（投手/明大）
4位 清水大暉（投手/前橋商高）
5位 山縣秀（内野手/早稲田大）
6位 山城航太郎（投手/法政大学）
＜育成＞
1位 川勝空人 （投手/生光学園高）
2位 澁谷純希（投手/帯広農業高）
▼ 阪神
＜支配下＞
1位 伊原陵人（投手/NTT西日本）
2位 今朝丸裕喜（投手/報徳学園高）
3位 木下里都（投手/KMGホールディングス）
4位 町田隼乙（捕手/BC埼玉）
5位 佐野大陽（内野手/富山GRNサンダーバーズ）
＜育成＞
1位 工藤泰成 （投手/四国IL・徳島）
2位 嶋村麟士朗（捕手/四国IL・高知）
3位 早川太貴 （投手/くふうハヤテ）
4位 川粼俊哲（内野手/石川ミリオンスターズ）
▼ ソフトバンク
＜支配下＞
1位 村上泰斗（投手/神戸弘陵）
2位 庄子雄大（内野手/神奈川大）
3位 安紱駿（投手/富士大）
4位 宇野真仁朗（内野手/早稲田実）
5位 石見颯真（内野手/愛工大名電高）
6位 岩崎峻典（投手/東洋大学）
＜育成＞
1位 古川遼（投手/日本学園高）
2位 曽布川ザイレン（内野手/浜松商業高）
3位 大友宗（捕手/BC・茨城）
4位 広瀬結煌（投手/市立松戸高）
5位 河野伸一朗（投手/宮崎学園高）
6位 川口冬弥（投手/四国IL・徳島）
7位 津嘉山憲志郎（投手/神戸国際大附属高）
8位 相原雄太（投手/仙台大）
9位 岡田皓一朗（投手・大阪商業大）
10位 漁府輝羽（外野手/東北福祉大）
11位 木下勇人（外野手/千葉経大附属高）
12位 熊谷太雅（投手/東陵高）
13位 塩士暖（投手/門前高）
▼ 巨人
＜支配下＞
1位 石塚裕惺（内野手/花咲徳栄高）
2位 浦田俊輔（内野手/九州産業大）
3位 荒巻悠（内野手/上武大）
4位 石田充冴（投手/北星大付高）
5位 宮原駿介（投手/東海大静岡キャンパス）
＜育成＞
1位 坂本達也（捕手/富士大）
2位 堀江正太郎（投手/文星芸大附属高）
3位 鈴木圭晋（投手/横浜創学館高）
4位 吹田志道（投手/弘前学院聖愛高）
5位 西川歩（投手/山村学園高）
6位 竹下徠空（内野手/明徳義塾高）