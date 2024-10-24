プロ野球のドラフト会議が24日、都内のホテルで行われた。約3時間半の会議で全123選手（育成54選手含む）が名前を呼ばれた。支配下では西武が最多の7人、育成枠ではソフトバンクが2022年の14人に次ぐ13人を指名した。

注目の1巡目指名選手は、明治大の遊撃手・宗山塁内野手（21）をこの日最多の5球団（西武、楽天、広島、日本ハム、ソフトバンク）が競合の上、楽天が交渉権を獲得。さらに、世代No.1と呼び声が高い関西大の左腕・金丸夢斗投手（21）は4球団（中日、DeNA、阪神、巨人）が1位指名し、中日が交渉権を手にした。

【12球団交渉権獲得選手】

■西武

1位 齋藤大翔（内野手・金沢高）

2位 渡部聖弥（外野手・大商大）

3位 狩生聖真（投手・佐伯鶴城高）

4位 林冠臣（外野手・日本経済大）

5位 篠原響（投手・福井工大福井高）

6位 龍山暖（捕手・エナジックスポーツ高）

7位 古賀輝希（内野手・千曲川硬式野球クラブ）

育成1位 冨士大和（投手・大宮東高）

育成2位 佐藤太陽（内野手・神奈川大）

育成3位 ラマル・ギービン・ラタナヤケ（内野手・大阪桐蔭高）

育成4位 佐藤爽（投手・星槎道都大）

育成5位 沢田遥斗（外野手・京都国際高）

育成6位 福尾遥真（内野手・学法石川高）

育成7位 ウメビンユオオケム明（外野手・旭川志峯高）

■オリックス

1位 麦谷祐介（外野手・富士大）

2位 寺西成騎（投手・日体大）

3位 山口廉王（投手・仙台育英高）

4位 山中稜真（捕手・三菱重工East）

5位 東山玲士（投手・ENEOS）

6位 片山楽生（投手・NTT東日本）

育成1位 今坂幸暉（内野手・大院大高）

育成2位 清水武蔵（内野手・BCリーグ・栃木)

育成3位 上原堆我（投手・花咲徳栄高)

育成4位 寺本聖一（外野手・広島経大）

育成5位 田島光祐（捕手・BCリーグ・信濃）

育成6位 乾健斗（投手・霞ケ浦高）

■楽天

1位 宗山塁（内野手・明大）

2位 徳山一翔（投手・環太平洋大）

3位 中込陽翔（投手・四国ILplus徳島）

4位 江原雅裕（投手・日鉄ステンレス）

5位 吉納翼（外野手・早大）

6位 陽伯翔（内野手・BC茨城）

育成1位 岸本佑也（内野手・奈良大付高）

■ロッテ

1位 西川史礁（外野手・青学大）

2位 宮崎竜成（内野手・ヤマハ）

3位 一條力真（投手・東洋大）

4位 坂井遼（投手・関東第一高）

5位 広池康志郎（投手・東海大九州キャンパス)

6位 立松由宇（内野手・日本生命）

育成1位 谷村剛（内野手・和歌山東高）

育成2位 茨木佑太（投手・帝京長岡高）

育成3位 長島幸佑（投手・富士大）

■日本ハム

1位 柴田獅子（投手・福岡大大濠高）

2位 藤田琉生（投手・東海大相模高）

3位 浅利太門（投手・明大）

4位 清水大暉（投手・前橋商高）

5位 山縣秀（内野手・早大）

6位 山城航太郎（投手・法大）

育成1位 川勝空人（投手・生光学園高）

育成2位 渋谷純希（投手・帯広農高）



■ソフトバンク

1位 村上泰斗（投手・神戸弘陵高）

2位 庄子雄大（内野手・神奈川大）

3位 安徳駿（投手・富士大）

4位 宇野真仁朗（内野手・早実高）

5位 石見颯真（内野手・愛工大名電高)

6位 岩崎峻典（投手・東洋大)

育成1位 古川遼（投手・日本学園高）

育成2位 曽布川ザイレン（内野手・浜松商高）

育成3位 大友宗（捕手・BCリーグ・茨城）

育成4位 広瀬結煌（内野手・市松戸高）

育成5位 河野伸一朗（投手・宮崎学園高）

育成6位 川口冬弥（投手・四国ILplus・徳島）

育成7位 津嘉山憲志郎（投手・神戸国際大付高）

育成8位 相原雄太（投手・仙台大）

育成9位 岡田皓一朗（投手・大阪商業大）

育成10位 漁府輝羽（外野手・東北福祉大）

育成11位 木下勇人（外野手・千葉経大付高）

育成12位 熊谷太雅（投手・東陵高）

育成13位 塩士暖（投手・門前高）

■中日

1位 金丸夢斗（投手・関大）

2位 吉田聖弥（投手・西濃運輸）

3位 森駿太（内野手・桐光学園高）

4位 石伊雄太（捕手・日本生命）

5位 高橋幸佑（投手・北照高）

6位 有馬恵叶（投手・聖カタリナ学園高）

育成1位 中村奈一輝（内野手・宮崎商高）

育成2位 井上剣也（投手・鹿児島実高）

■ヤクルト

1位 中村優斗（投手・愛知工大）

2位 モイセエフ・ニキータ（外野手・豊川高）

3位 荘司宏太（投手・セガサミー）

4位 田中陽翔（内野手・健大高崎高）

5位 矢野泰二郎（捕手・四国ILplus愛媛）

育成1位 根岸辰昇（内野手・ノースカロライナＡ＆Ｔ州立大）

育成2位 廣澤優（投手・四国ILplus・愛媛）

育成3位 下川隼佑（投手・オイシックス新潟）

育成4位 松本龍之介（捕手・関西独立・堺）

■広島

1位 佐々木泰（内野手・青学大）

2位 佐藤柳之介（投手・富士大）

3位 岡本駿（投手・甲南大）

4位 渡辺悠斗（内野手・富士大）

5位 菊地ハルン（投手・千葉学芸高）

育成1位 小船翼（投手・知徳高）

育成2位 竹下海斗（投手・敦賀気比高）

育成3位 安竹俊喜（捕手・静岡大）

■DeNA

1位 竹田祐（投手・三菱重工West）

2位 篠木健太郎（投手・法大）

3位 加藤響（内野手・(四国ILplus徳島）

4位 若松尚輝（投手・四国ILplus高知）

5位 田内真翔（内野手・おかやま山陽高）

6位 坂口翔颯（投手・国学院大）

育成1位 小針大輝（内野手・日大鶴ケ丘高）

育成2位 吉岡暖（投手・阿南光高）

育成3位 金渕光希（投手・八戸工大一高）

■阪神

1位 伊原陵人（投手・NTT西日本）

2位 今朝丸裕喜（投手・報徳学園高）

3位 木下里都（投手・KMGホールディングス）

4位 町田隼乙（捕手・BC埼玉）

5位 佐野大陽（内野手・NLB富山）

育成1位 工藤泰成（投手・四国ILplus徳島）

育成2位 嶋村麟士朗（捕手・四国ILplus高知）

育成3位 早川太貴（投手・くふうハヤテ）

育成4位 川崎俊哲（内野手・石川ミリオンスターズ）

■巨人

1位 石塚裕惺（内野手・花咲徳栄高）

2位 浦田俊輔（内野手・九産大）

3位 荒巻悠（内野手・上武大）

4位 石田充冴（投手・北星学園大付高）

5位 宮原駿介（投手・東海大静岡キャンパス）

育成1位 坂本達也（捕手・富士大）

育成2位 堀江正太郎（投手・文星芸大付高）

育成3位 鈴木圭晋（投手・横浜創学館高）

育成4位 吹田志道（投手・弘前学院聖愛高）

育成5位 西川歩（投手・山村学園高）

育成6位 竹下徠空（内野手・明徳義塾高）