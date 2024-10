DEZERT主催ツーマンツアー<DEZERT Presents【This Is The“FACT”】TOUR 2024>の大阪公演が10月20日、大阪・BIGCATで開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。同公演は東名阪3ヵ所で開催されるもの。東京公演にMUCC、すでに終了している名古屋公演にlynch.が迎えられるなど、先輩バンドとの競演であり、対バン相手の本拠地に乗り込む形で開催中だ。これは、12月27日に開催されるキャリア初の日本武道館ワンマンライヴへ向けての肩慣らしか、はたまたぶつかり稽古か。何より、大阪公演は千秋(Vo)が人生で初めてライヴを観たというSadieとの対バンであることは、BARKS対談で語られたとおり。思い入れの強さはもちろん、先輩バンドとのツーマンツアーで彼らが何を想い、得ることができるのか。この日の先にある日本武道館のステージにも思いを寄せつつ、ソールドアウトとなった会場には両雄のファンが数多く詰めかけた。

■<DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024 VS Sadie>2024年10月20日(日)大阪BIGCAT SETLIST



【Sadie】01. 心眼02. Grieving the dead soul03. MAD-ROID04. under the chaos05. Ice Romancer06. Rosario-ロザリオ-07. Jealousy08. 陽炎09. クライモア10. 迷彩【DEZERT】01.「眩暈」02. 心臓に吠える03. MONSTER04. 匿名の神様05. 私の詩06. 神経と重力07.「秘密」08.「遺書。」09.「君の子宮を触る」10. TODAYencoreen1. サイコカルチャー w/真緒・美月・剣 (Sadie)EN2.「変態」w/真緒・美月 (Sadie)EN3. 迷彩 w/真緒・美月・剣 (Sadie)▼SCHEDULE10月05日(土) 名古屋DIAMOND HALLvs lynch.open16:15 / start17:0010月20日(日) 大阪BIGCATvs Sadieopen16:15 / start17:0011月15日(金) Zepp Shinjukuvs MUCCopen17:00 / start18:00https://www.dezert.jp/news/detail/28549