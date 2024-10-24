¸¶¸ý¸µµ¤¡ÖÉáÄÌ¤ËÀèÈ¯¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¡×¡¡±ºÏÂ¤Ç3812Æü¤Ö¤ê¡È¹ç¾§¡É¤â¶»ÃæÅÇÏª¡ÖÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¸¶¸ý¤â´¶Æ°¡¢¥Û¡¼¥àÀï¤Î¾¡Íø¤Ç±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÁª¼ê¤¬Âç¹ç¾§¡ÖWe are Diamonds¡×
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀÖ¤¯À÷¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¦¡ÖWe are Diamonds¡×¤¬¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤ò1-0¤Ç²¼¤·¤¿23Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MF¸¶¸ý¸µµ¤¤Ï¡¢ºÆ¤Óµ¤»ý¤Á¤ò¹·¤Ö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê°Ê¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤«¤Ê¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ä¤Ï¤êËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢°ì²ó²Î¤Ã¤ÆËþÂ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¡¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤â²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏËè»î¹ç¡¢²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ºÏÂ¤È¤·¤Æ6·î30Æü¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï°ÊÍè¡¢¸¶¸ý¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÏÆÈ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î2014Ç¯5·î17Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë3812Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¸å¤Î¡ÖWe are Diamonds¡×¤ÏÆñ»º¤ÎËö¤Ë¹ç¾§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÍë±«¤Ç¡¢8·î7Æü¤Î³«ºÅÍ½Äê¤¬Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Çð¤È¤ÎÌ¤¾Ã²½¥Þ¥Ã¥Á¡£Ìó2¤«·îÈ¾¤Î´Ö¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÅÀ39¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç±ºÏÂ¤¬16°Ì¡¢Çð¤¬17°Ì¤È¼«Æ°¹ß³Ê·÷¤¬Ç÷¤ë¾õ¶·¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¡¼Ô¤¬J1»ÄÎ±¤Ø¶á¤Å¤¯¡È6¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ï¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤Þ¤Þ5Ê¬´Ö¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡º¸¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ë¤¤¤¿MFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°Âµï³¤ÅÏ¤¬¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤òÁ°Êý¤ØÄÌ¤¹¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Îº¸³ÑÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¸¶¸ý¡£È¾¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±¦Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¤«¤éº¸Â¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò°ìÁ®¡£MF´Øº¬µ®Âç¤ò¤µ¤é¤Ë½Ä¤ØÁö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Çð¤ÎDF´Øº¬Âçµ±¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´Øº¬¤ÏÍø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Îº¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÊü¤Ä¡£¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»³¤Ê¤ê¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ø¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿FW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬º¸Â¤Ç¶¯°ú¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤â¡¢DFÎ©ÅÄÍª¸ç¤Î·è»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ï±ºÏÂ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¼¨¤·¤¿Ê¡Åç¹§°ìÏº¼ç¿³¤¬¡¢VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤È¤Î¸ò¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇOFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£Î©ÅÄ¤Ë¥Ï¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ±ºÏÂ¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à10Ê¬¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
PK¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸¶¸ý¤È´Øº¬¤ÎÏ¢·¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿
¡¡¸åÈ¾30Ê¬¤ËMF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤È¤Î¸òÂå¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à°Âµï¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢PKÃ¥¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤à¥×¥ì¡¼¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à¥×¥ì¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼õ¤±¤Æ·è¾¡ÅÀ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤ÏÁ°¤ÎÁª¼ê¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖ¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë´Øº¬¤Ø¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥«¡Ê´Øº¬¡Ë¤ÎÈ¿±þ¤¬°ì½Ö¡¢ÃÙ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¥¿¥«¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥«¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡¼Â¤ÏVAR¤Ï´Øº¬¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤«ÈÝ¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Øº¬¼«¿È¤â¡Ö°ì½Ö¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤À¤è¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È±ÇÁü¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Çð¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÎºÆ³«¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ê¸¶¸ý¡Ë¸µµ¤¤¯¤ó¤«¤é¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¤â¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢±ºÏÂ¤ËÂç¤¤Ê°¦¤òÊú¤¯¸¶¸ý¤È´Øº¬¤¬²»Æ¬¤ò¼è¤ë·Á¤Ç¡¢±ºÏÂ¤Ï21Æü¤ËÁª¼ê¤À¤±¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¼«Æ°¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤È¾¡¤ÁÅÀ4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç·Þ¤¨¤ëÇðÀï¤Ø¡¢»×¤¤¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¶¸ý¤¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«ºÅ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ËÁê¼ê¤âÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤³¤ò¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏËÍ¤é¤Ç¤·¤«¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡Áª¼ê³Æ¡¹¤¬Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç9·î1Æü¤ËÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿19Æü¤ÎÁ°Àá¸å¤Ë¡¢¾ìÆâ¤ò°§»¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤È¶¦Í¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢²¿¤ò¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤â¡Ø³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¤Ï²¿¤À¤«1¾¡¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡×
¸¶¸ý¤¬ÄË´¶¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤âËþÂ¤¹¤ë¤Û¤ÉÆ°¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë7·î8Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö78¡×¤ÈÂç¤¤ÊÇØÈÖ¹æ¤òÁª¤ó¤À±ºÏÂ¤Ç¤ÎºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î14Æü¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤³¤½¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤«¤éÅ¨ÃÏ¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±4Ê¬¤Ë´Øº¬¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍâÀá¤«¤é±ºÏÂ¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¹õÀ±¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿9·î21Æü¤ÎÂè31Àá¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿10·î5Æü¤ÎÂè33Àá¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸¶¸ý¤âÁ°¼Ô¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡¢¸å¼Ô¤ÏÀèÈ¯¤Ç¸åÈ¾31Ê¬¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖWe are Diamonds¡×¤ò¹ç¾§¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢1¤Ä¤Î»×¤¤¤ò¶ñ¸½²½¤µ¤»¤¿º£¡¢¸¶¸ý¤Ï¼«¿È¤È°¦¤¹¤ë±ºÏÂ¤Îº£¸å¤Ø¸þ¤±¤ÆÇ®¤µ¤ò¤Û¤È¤Ð¤·¤é¤»¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¸åÈ¾¤Ë·Ð¸³¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÉáÄÌ¤ËÀèÈ¯¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤âÁ°Àá¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é²ù¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢½Ð¤¿¤é²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¡×
¡¡ÇðÀï¤Ø¸þ¤±¤Æ¶»Ãæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁá¤¯¤â¤¦1¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤º»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆËÍ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤âËþÂ¤¹¤ë¤Û¤ÉÆ°¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤É¤¦¤»½Ð¤ë¤Î¤Ê¤é¤ÐÁ°¡Ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç½Ð¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¸å¤âÅÁ¤¨¤¤¤¤¿¤¤¡£²¿¤ÇËÍ¤¬ÀèÈ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢²¿¤ÇËÍ¤¬¥Á¡¼¥à¤òµß¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Á´Á³Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ï¢ÇÔ¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢»ÃÄê12°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿±ºÏÂ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤È5»î¹ç¡£¤½¤Î¤¦¤Á11·î10Æü¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡¢Æ±22Æü¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡¢¤½¤·¤Æ12·î8Æü¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¤ÎºÇ½ªÀá¤È¡¢¾¡Íø¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖWe are Diamonds¡×¤ò¹ç¾§¤Ç¤¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆ£¹¾Ä¾¿Í / Fujie Naoto¡Ë