ºå¿À¥Õ¥¡¥óÎò50Ç¯·Ý¿Í¤¬ÊóÆÁ¡¦º£Ä«´Ý¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾´î¤Ö¡Ö¤¤¤¤¸«ËÜ¤¬¤¤¤ë¡ÄÌöÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê50¡Ë¤¬24Æü¡¢¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥óÎò50Ç¯¡×·Ý¿Í¤È¤·¤ÆTBS·ÏÀ¸ÆÃÈÖ¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¡Ê¸á¸å4»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Îº£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢U18ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿º£Ä«´Ý¤Îµå°Ò¤ò¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬ÂÎ´¶¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£VTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Öº£Ä«´ÝÁª¼ê¤Ï2½äÌÜ¤Çºå¿À¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡¢Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡Öºå¿À¤Ë¤ÏºÍÌÚ¡Ê¹À¿Í¡ËÅê¼ê¤È¤«Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¸«ËÜ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌöÆ°¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£
13Ç¯Ï¢Â³MC¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°ÍèÇ¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢2Ç¯¡¢3Ç¯¸å¡©¡×¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¤â¡ÖÊóÆÁ³Ø±à¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶á¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¿ØÆâ¤Ï¡ÖÃÏ¸µÃæ¤ÎÃÏ¸µ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
3»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡¢ÌîµåÉô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼½Ð¿È¤Î½÷Í¥´Ø¿å½í¤â½Ð±é¤·¤¿¡£