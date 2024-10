RAM RIDERのニューアルバム『REPLAY THE MAGIC』が2024年11月1日(金)に配信リリースとなる。続く11月9日には、アルバムと同タイトルが冠されたデビュー20周年の記念ライブ<RAM RIDER 20th Anniversary LIVE 「REPLAY THE MAGIC」>が渋谷WOMBLIVEにて開催となる。表題曲「REPLAY THE MAGIC」は、新宿歌舞伎町のナイトエンターテインメント施設ZEROTOKYOで開催されているクラブイベント<ASOBIZA>ですでに初プレイされており、クラブアンセムとしての期待も高い1曲だ。アルバム『REPLAY THE MAGIC』には、期待のボーカリストMarnieをフィーチャーした英語詩の新曲「But I Can Love」、プロデュース曲をソロ作品としてリビルドした「TALK 2 TALK」など、ダンスミュージックとポップスを自由に横断するRAM RIDERらしい楽曲が収められている。

RAM RIDERアルバム『REPLAY THE MAGIC』

2024年11月1日(金)配信リリース

会場限定CD:2024年11月9日(土)発売

配信:https://orcd.co/replaythemagic_al

※配信予約リンクの一部は10月11日よりクリック可能

1.REPLAY THE MAGIC

2.マルチトラックドリーマー'94

3.But I Can Love

4.REPLAY THE MUSIC

5.TALK 2 TALK

6.あふれる -Overflow-

7.VIVID

先行配信

2024年10月11日(金)REPLAY THE MAGIC

https://orcd.co/replaythemagic



2024年10月18日(金)But I Can Love

https://orcd.co/buticanlove



2024年10月25日(金)あふれる -Overflow-

https://orcd.co/afureru-overflow-

『AUDIO GALAXY -RAM RIDER vs STARS!!!-』

1.HELLO starring ORANGE RANGE

2.VOICE -とおくのきみへ- starring 南波志帆

3.非実在ボーイ starring MEG

4.ファストラブ starring Bose(スチャダラパー)

5.Memory starring フルカワミキ

6.ベッドルームディスコ starring 桃井はるこ

7.Sun Will Shine starring NAO☆(Addy)

8.RAINBOW -なみだのあとで- starring 中川翔子

9.放課後★サスペンス starring バカリズム&藤岡みなみ(PANDA 1/2)

10.ユメデアエルヨ starring 野宮真貴

<RAM RIDER 20th Anniversary LIVE 「REPLAY THE MAGIC」>

2024年11月9日(土)

@WOMBLIVE(東京都渋谷区円山町2-16)

開場 17:30 開演 18:00 終演 20:00(予定)

一般チケット:5,000円

ゴールドチケット(特典付き):9,800円 ※完売御礼

プラチナチケット(特典付き):30,000円

イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4161960001-P0030001

なお、2024年10月11日(金)から、アルバムから「REPLAY THE MAGIC」「But I Can Love」「あふれる -Overflow-」の各曲が毎週1曲ずつ先行配信されており、ライブ本番に向けての盛り上がりを加速させている。11月9日のライブ会場では、『REPLAY THE MAGIC』限定盤CDのリリースも決定しており、プラチナチケットおよびゴールドチケットを購入した来場者には、当限定盤CDが特典として含まれることも発表された。配信ジャケットを含むCDのアートワークは、デビュー曲「MUSIC」、アルバム『PORTABLE DISCO』など初期の作品をデザインしたセーラーチェンソー春山が手掛けたものだ。また、これまで一部の音楽配信サービスで公開されていたスチャダラパーBose/ピチカート・ファイヴ野宮真貴/バカリズム/ORANGE RANGE/中川翔子らが参加の前作『AUDIO GALAXY -RAM RIDER vs STARS!!!-』が2024年9月25日よりSpotifyを始めとする各種サブスクリプションサービスで一斉配信となり、よりRAM RIDERの音楽にアクセスしやすい環境となっている。「止まっていた時間をあらためて動かすように、デビューした頃の気持ちを思いだすように、そんな気持ちでニューアルバムを制作しました。401からリリースした近作はどれもお気に入りですが、それを超えるような完成度の楽曲が揃ったと思います。ぜひ何度も繰り返し聴いて、ライブに遊びにきてください」──RAM RIDER