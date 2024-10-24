Petit Brabancon、来春開催対バンシリーズにロットン、スサシ、The BONEZ
Petit Brabanconが2025年3月、対バンを含むライヴシリーズ＜CROSS COUNTER -01-＞を開催する。名古屋・大阪・東京、各2公演ずつ、初日に対バン、2日目にワンマンライヴが繰り返される同ツアーの対バン相手が発表となった。
◆Petit Brabancon (プチ・ブラバンソン) 画像
3月8日の愛知・名古屋THE BOTTOM LINEにROTTENGRAFFTY、3月20日の大阪・心斎橋BIGCATにSPARK!!SOUND!!SHOW!!、3月26日の東京・恵比寿LIQUIDROOMにThe BONEZを迎えて行われる。
Petit Brabanconは、1年間の活動をまとめた年度毎のフォトブックをリリースする。現在申込受付中の『The Howling of Underdogs -2025-』には、2025年度(2025年4月〜2026年3月)有効の"Underdogs"カードが付属し、同カード記載のIDで"Underdogs"メンバーズサイト「The Howling of Underdogs Web -2025-」へ登録が可能となる。登録したメンバーは有効期限内のライヴに、メンバーズ最速チケット先行予約ができるが、初年度限定として10月31日までの期間に申込みをすると、早期購入特典として3バンドとの対バンを含む＜CROSS COUNTER -01-＞も先行申し込みが可能となる。
▲ROTTENGRAFFTY
▲SPARK!!SOUND!!SHOW!!
▲The BONEZ
■対バン含むライヴシリーズ＜Petit Brabancon CROSS COUNTER -01-＞
【愛知公演】
3月08日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINE
open17:15 / start18:00
Guest：ROTTENGRAFFTY
3月09日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINE
open17:15 / start18:00
Petit Brabancon Only
【大阪公演】
3月20日(祝) 心斎橋 BIGCAT
open17:15 / start18:00
Guest：SPARK!!SOUND!!SHOW!!
3月21日(金) 心斎橋 BIGCAT
open18:15 / start19:00
Petit Brabancon Only
【東京公演】
3月26日(水) 恵比寿 LIQUIDROOM
open18:15 / start19:00
Guest：The BONEZ
3月27日(木) 恵比寿 LIQUIDROOM
open18:15 / start19:00
Petit Brabancon Only
▼チケット
一般スタンディング：6,500円(税込・整理番号付・D代別)
一般スタンディング(オリジナルTシャツ付：10,000円(税込・整理番号付・D代別)
U-30スタンディング：5,000円(税込・整理番号付・D代別)(※3月8日(土)名古屋公演・3月20日(祝)大阪公演・3月26日(水)東京公演のみ)
■フォトブック『Petit Brabancon official photobook「The Howling of Underdogs -2025-」』
※2025年4月ごろ発送予定
価格：7,700円(税込)
※送料込み
※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。
▼購入者特典
・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能。
※「The Howling of Underdogs -2025-」有効期限は、ご登録時期に関わらず2026年3月31日までとなります。
※対象とならない公演もございます。イベント／フェスなどは受付対象外となります。
・「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ限定メールマガジンの配信。
・ライヴ会場特典あり。
▼早期購入者特典
10月1日(火)から10月31日(木)23:59までにご購入いただいた方限定で、2025年3月に開催される＜CROSS COUNTER -01-＞のメンバー最速先行(12月1日より受付開始)に申し込みが可能。
※対バン・ワンマンを含む、全6公演が対象です。
※上記期間に購入いただいた皆様へ、11月中に最速先行の詳細および申し込み用の専用IDが記載されたカードを送付いたします。
【各アーティスト先行】
先行受付：12月1日(日)18:00〜12月15日(日)23:59
●Petit Brabancon (対バン・ワンマン含む全6公演申し込み可能)
https://petitbrabancon-thou.com/
●ROTTENGRAFFTY (※3月8日(土)名古屋公演の申し込みが可能)
https://rotten-g.com/
●SPARK!!SOUND!!SHOW!! (※3月20日(祝)大阪公演の申し込みが可能)
https://sparksoundshow.com/
●The BONEZ (※3月26日(水)東京公演の申し込みが可能)
https://thebonez.com/
【オフィシャル最速先行】
受付開始：12月20日(金)18:00〜
関連リンク
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