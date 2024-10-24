▼2025年【愛知公演】3月08日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen17:15 / start18:00Guest：ROTTENGRAFFTY3月09日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen17:15 / start18:00Petit Brabancon Only【大阪公演】3月20日(祝) 心斎橋 BIGCATopen17:15 / start18:00Guest：SPARK!!SOUND!!SHOW!!3月21日(金) 心斎橋 BIGCATopen18:15 / start19:00Petit Brabancon Only【東京公演】3月26日(水) 恵比寿 LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00Guest：The BONEZ3月27日(木) 恵比寿 LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00Petit Brabancon Only▼チケット一般スタンディング：6,500円(税込・整理番号付・D代別)一般スタンディング(オリジナルTシャツ付：10,000円(税込・整理番号付・D代別)U-30スタンディング：5,000円(税込・整理番号付・D代別)(※3月8日(土)名古屋公演・3月20日(祝)大阪公演・3月26日(水)東京公演のみ)

■フォトブック『Petit Brabancon official photobook「The Howling of Underdogs -2025-」』



販売サイト：https://petitbrabancon-thou.com/※2025年4月ごろ発送予定価格：7,700円(税込)※送料込み※お支払いには「クレジットカード決済」「コンビニ決済」をご利用いただけます。▼購入者特典・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ最速チケット先行申し込みが可能。※「The Howling of Underdogs -2025-」有効期限は、ご登録時期に関わらず2026年3月31日までとなります。※対象とならない公演もございます。イベント／フェスなどは受付対象外となります。・「The Howling of Underdogs -2025-」メンバーズ限定メールマガジンの配信。・ライヴ会場特典あり。▼早期購入者特典10月1日(火)から10月31日(木)23:59までにご購入いただいた方限定で、2025年3月に開催される＜CROSS COUNTER -01-＞のメンバー最速先行(12月1日より受付開始)に申し込みが可能。※対バン・ワンマンを含む、全6公演が対象です。※上記期間に購入いただいた皆様へ、11月中に最速先行の詳細および申し込み用の専用IDが記載されたカードを送付いたします。【各アーティスト先行】先行受付：12月1日(日)18:00〜12月15日(日)23:59●Petit Brabancon (対バン・ワンマン含む全6公演申し込み可能)https://petitbrabancon-thou.com/●ROTTENGRAFFTY (※3月8日(土)名古屋公演の申し込みが可能)https://rotten-g.com/●SPARK!!SOUND!!SHOW!! (※3月20日(祝)大阪公演の申し込みが可能)https://sparksoundshow.com/●The BONEZ (※3月26日(水)東京公演の申し込みが可能)https://thebonez.com/【オフィシャル最速先行】受付開始：12月20日(金)18:00〜