Waiveが11月27日、約19年ぶり完全新録のセルフカバーアルバム『BLUE ALBUM』をリリースする。そのアルバムジャケットが公開となった。なお、タワーレコードとHMVでの購入者を対象に、オリジナル映像特典DVDがプレゼントされることも決定した。内容は、レアなライブ定点映像1曲に加え、MCに定評のある彼らならではのおまけ映像も収録されるとのこと。タワーレコードとHMVでは、それぞれ異なる内容の映像特典となる。

11月27日(水) 東京・渋谷Spotify O-EAST出演:Waive vs MUCC▼チケット¥8,800 (税込・ドリンク代別)※オールスタンディング詳細:https://www.waivewaive.com/gigs#VS2024

■<J 2024『放火魔大暴年会>



2024年12月30日(月) 渋谷Spotify O-EASTゲスト出演:MAYKIDZ / the telephones / Waive / and more...