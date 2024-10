『グレートマジンガー』『忍者ハットリくん』『ちびまる子ちゃん』『コジコジ』と昭和〜平成の日本の人気漫画・アニメの人気キャラがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。全て渋谷にあるメディコム・トイの直営店1/6計画での限定発売となる。『グレートマジンガー』は1974年のTVアニメで、『マジンガーZ』の続編。原作は永井豪で、漫画とアニメが同時展開された。剣鉄也が乗る巨大ロボ・グレートマジンガーが、地上侵略を狙うミケーネ帝国の戦闘獣と戦う。炎ジュンの乗るビューナスA、『マジンガーZ』より続投のボスボロット、マジンガーZの操縦者・兜甲児の弟である兜シローが乗るロボットジュニアも登場した。

『忍者ハットリくん』は藤子不二雄(A)(※○内にAが正しい表記)の漫画(※発表時は藤子・F・不二雄とのコンビ名である「藤子不二雄」名義)。1966年に実写ドラマ化、1981年にTVアニメ化、2004年に実写映画化されている。また2012年にはインドでアニメの続編が放送され、日本でもCS放送、Youtube配信が行われた。現代に生きる伊賀流の少年忍者ハットリカンゾウことハットリくんが、東京の三葉家に居候し、同家の息子・三葉ケン一らと暮らす日常ギャグ。ハットリくんの弟のシンゾウ、忍者犬の獅子丸、甲賀流の少年忍者ケムマキなども登場し大騒動を引き起こす。『ちびまる子ちゃん』『コジコジ』は共にさくらももこの人気漫画。『ちびまる子ちゃん』はさくら自身の幼少期をモデルに、1970年代の静岡県清水市(現在は静岡市に合併)に暮らすまる子(ももこ)とその家族や友人の生活を描く。1990年にアニメ化され、現在も放送中だ。『コジコジ』は謎の宇宙生命体コジコジが主人公。メルヘンの国を舞台に、半魚鳥の次郎や雪だるまのコロ助などのクラスメイトと過ごすコジコジの愉快で不思議な日常が描かれる。こちらは1997〜1999年にアニメが放送された。今回のベアブリックは全て渋谷にあるメディコム・トイの直営店1/6計画での発売となる。ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。(C) 永井豪/ダイナミック企画BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK グレートマジンガー メッキVer. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)TVアニメ『グレートマジンガー』の主役ロボをベアブリックで再現。メッキ仕様になっている。(C) 藤子(A)・シンエイ・小学館BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 忍者ハットリくん 100% & 400%TVアニメ『忍者ハットリくん』の主人公がベアブリックになって登場。(C) さくらプロダクション/日本アニメーションBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK まる子 400%TVアニメ『ちびまる子ちゃん』の主人公をベアブリック化。(C) さくらももこBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK コジコジ 400%漫画『コジコジ』の主人公をベアブリック化。メディコム・トイでは日本漫画・アニメのキャラクター以外にも、海外アニメなどのキャラや作品自体、アーティスト、企業などとコラボしたアイテムを展開している。ここではその新作情報をお届けしよう。今回はキャラクター関連が特に多くなっている。(C) 2024 MARVEL (C) 2024 SPAIBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SPIDER-MAN (Miles Morales) & SPIDER-GWEN 2PCS SET3DCG映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』から、主人公のマイルス・モラレスが変身するスパイダーマン(左)と、ヒロインのスパイダーグウェン(本名グウェン・ステイシー、右)をセットでベアブリック化。(C) 2024 MARVEL (C) 2024 SPAIBE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SPIDER-MAN 2099 & SPIDER-WOMAN 2PCS SETこちらも映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』から、主人公マイルスが敵対することになってしまうスパイダーマン2099(本名ミゲル・オハラ、左)とスパイダーウーマン(本名ジェシカ・ドリュー、右)をセットでベアブリック化。SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s24)BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SUPERMAN (RETURN OF SUPERMAN Ver.) 100% & 400%アメコミ『リターン・オブ・スーパーマン』に登場した、死から復活し、黒いスーツを身に纏ったスーパーマンをベアブリックで再現。(C) & TM Lucasfilm Ltd.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK YODA (Attack of the Clones Ver.) 400%映画『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』に登場したジェダイ評議会のリーダー・ヨーダがベアブリックになって登場。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。Ghostbusters TM & (C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK STAY PUFT MARSHMALLOW MAN ”ANGER FACE” COSTUME Ver. 400%(左)、1000%(右)映画『ゴーストバスターズ』(1984年版)に登場したマシュマロマンをモコモコのコスチューム仕様でベアブリック化。戦闘終盤の怒りの表情を再現しており、ゴーストバスターズの攻撃によってボディが焼けた跡もプリントされている。(C) DisneyBE@RBRICK MICKEY MOUSE (Lonesome Ghosts Ver.) 400%BE@RBRICK GOOFY (Lonesome Ghosts Ver.) 400%短編アニメ映画『ミッキーのお化け退治』に登場したミッキーマウスとグーフィーをベアブリックで再現。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Hello Kitty EXHIBITION MODEL 100% & 400%「Hello Kitty展(ハローキティ展)」開催を記念したベアブリック。総柄でプリントされており、背中にはハローキティ展のロゴとビジュアルが配されている。(C) 2016 COVER Corp.BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.hololive × BE@RBRICK 星街すいせい 100% & 400%hololive × BE@RBRICK 宝鐘マリン 100% & 400%ホロライブに所属する人気Vチューバー、星街すいせいと宝鐘マリンのベアブリック。後頭部にはそれぞれのサインとメッセージが記されている。次のページにもアイテムあり!JR東日本商品化許諾済BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 東京駅丸の内駅舎モデル Light Up Ver. 100% & 400%東京駅丸の内駅舎の110周年記念モデルベアブリック。夜景が映える東京駅丸の内駅舎をラメ入りクリアボディで色鮮やかに表現している。TRAINIART JRE MALL店で数量限定販売予定、なくなり次第終了。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK PINK HOUSE 400%ファッションブランド・ピンクハウスのベアブリック。アーカイブプリントである「エンジェルローズ」柄がデザインされたボディに、ロゴをあしらったキュートな仕上がり。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK Euphorbia obesa 100% & 400%多肉植物の専門店「BOTANIZE(ボタナイズ)」とのコラボベアブリック。人気の多肉植物ユーフォルビア・オベサをイメージしたデザインが施されており、クリア成形のボディには蓄光素材のオベサ型ビーズ入り。胸にはボタナイズのロゴが記されている。(C) HAJIME SORAYAMABE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK SORAYAMA LIGHT Ver. 400%(左)、1000%(右)アーティスト空山基のデザインによるベアブリック。ライトアップユニットを搭載しており、空山の画風を再現したメッキ仕様になっている。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK カリモク BAMBOO 2 400%木製家具の老舗カリモクによる木製ベアブリックの新作。今回は竹の集成材が使用されている。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられた究極の逸品。BE@RBRICK TM & (C) 2001-2024 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.BE@RBRICK 招き猫 桃色 着ぐるみ 400%(左)、1000%(右)メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物・和のベアブリックの新作。人気の招き猫が桃色の着ぐるみ仕様で登場。東京スカイツリータウン・ソラマチ店で数量限定発売予定、なくなり次第終了。今回、あなたのお気に入りのベアブリックはあっただろうか? それぞれ販売店舗・条件が異なっており、事前受注を受け付けるものもあるので、購入希望の方はよくご確認を。※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。