¡ÖÎÏ»Î¤«¤é¥á¥¤¥É¤Þ¤Ç¡×39ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¨¤Ã ÂºÙ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÇú¤¼¤¿¡×
¡¡¸µ¥×¥í³ÊÆ®²È¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë(39)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£à¥¤¥á¥Á¥§¥óá¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥×¥ì¥¤¥µ¡¼¤Î¤ª»Å»ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ç¤Ï¥Í¥³¼ª¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê°ì¥ÎÀ¥¤ò¡¢¹õ¿§¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë·è¤á¤ë°ì¥ÎÀ¥¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ªÃ¯¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤¸¤ã¡Á¤ó¡×¡ÖÎÏ»Î¤«¤é¥á¥¤¥É¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ëÇÐÍ¥¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤é¤ó¤è¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÈÂÎ¹Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡¢¥¹¥ê¥à¡£¥¹¡¼¥Ä¤â¥á¥¤¥É¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¨¤Ã ÂºÙ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÇú¤¼¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤ÏºòÇ¯5·î¤è¤êÁ´À¤³¦¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎWeb¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê-À»°è-¡×(Netflix)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÎÏ»ÎÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£