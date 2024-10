俳優の竹内涼真が主演を務めるAmazon Originalドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』が10月25日(金)からPrime Videoで配信開始。同時に、「サントリー烏龍茶」がコラボレーションしたWEB CMも同じ25日(金)より公開される。このCMではドラマとゲームの桐生一馬役が共演するということで、竹内と声優・黒田崇矢の夢のタッグが実現している。



今回公開されるWEB CM「烏龍茶ごくごく篇」では、竹内涼真が演じる桐生一馬が豪快に「サントリー烏龍茶」を飲むシーンが印象的だ。キャッチコピーは「ただ龍の如く、すべてを飲み干せ。」で、ドラマの予告にも使われている「ただ龍の如く、すべてを喰らえ。」に掛けたものとなっている。CMの映像には、ドラマの映像と新規撮影カットが組み合わされ、“龍”を背負う桐生一馬の生きざまを描くと同時に、長年“龍”を背負ってきた「サントリー烏龍茶」も登場する。



このCMのナレーションは声優の黒田崇矢が担当する。黒田はゲーム『龍が如く』シリーズにおいて桐生一馬役を務めており、ドラマとゲームで桐生一馬役を演じる両者の共演が実現することで、ファンにとって非常に特別な瞬間となる。



■桐生一馬役・竹内涼真コメント

―Amazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』と「サントリー烏龍茶」のコラボについて

「烏龍茶」は原作ゲームにも登場するアイテムなので、今回のコラボレーションには特別な意味を感じました。

ゲームファンの方にも喜んで頂けると同時に、実写ドラマを見るきっかけになればと期待しています。「如く」と「ごくごく」の語感が似ているところにもご注目ください!



―実際に撮影してみた感想、動画の見どころについて

桐生一馬の衣装を久しぶりに着用したのですが、ドラマ撮影の時を思い出して少し懐かしい気持ちになりました。キャッチコピーの“烏龍茶ごくごく”のナレーションを、ぜひ聞いていただきたいです。



―このコラボを知った方、ドラマを楽しみにしている方へのメッセージ

10月25日(金)にAmazon Originalドラマの本編が配信されると同時に、「サントリー烏龍茶」とのコラボWEB CMも公開となります。ぜひ両方とも、烏龍茶を”ごくごく”しながら見てくださいね。







■ 作品情報

Amazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』

【キャスト】竹内涼真 他

【配信日】2024年10月25日(金)よりPrime Videoにて世界独占配信

【話数】全6話(10月25日、11月1日に各3話ずつ配信)※吹替版を含む30以上の言語の字幕・吹替版を同時配信

©2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

※作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)