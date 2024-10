☺️ Domenica era presente Kurihara Keisuke, direttore Generale del @sun_SUNBIRDS per assistere allo spettacolo in campo e per programmare una tournée in Giappone il prossim anno! 🤩



💪 Work in progress… ✈️🇯🇵#goSir #BlockDevils #japan #perugia #volleyball pic.twitter.com/w4sbpWz25E