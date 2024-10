土岐麻子が、約3年ぶりとなるオリジナルアルバム『Lonely Ghost』(読み:ロンリーゴースト)を12月18日に発売することを発表した。アルバムのサウンドプロデュースには、米津玄師、あいみょん、aiko、菅田将暉、TOMOOなど、実に様々なアーティストの音楽プロデュースやアレンジを手掛けるトオミヨウを迎え、全曲を共に制作。トオミヨウとタッグを組んでアルバムを制作するのは約5年ぶりとなる。

『Lonely Ghost』



2024年12月18日(水)発売・CD+DVD RZCB-87158/B \5,500(税抜)・CD+Blu-ray RZCB-87159/B \5,500(税抜)・CD only RZCB-87160 \3,000(税抜)・カセットテープ[初回生産限定] RZTB-87161 \3,800(税抜)・アナログ盤(12インチ)[初回生産限定] RZJB-87162 \4,000(税抜)※1月22日発売[収録内容]CD ※3形態共通01. Queen of Mystery02. Lonely Ghost03. KAPPA04. Mint Cherry Cake05. Dong, Nan, Xi, Bei06. FALLING07. 夜凪08. Tablecloth09. August10. 窓辺[カセットテープ / アナログ盤]Side A01. Queen of Mystery02. Lonely Ghost03. KAPPA04. Mint Cherry Cake05. Dong, Nan, Xi, BeiSide B01. FALLING02. 夜凪03. Tablecloth04. August05. 窓辺[DVD / Blu-ray ※2形態共通]⼟岐⿇⼦ Sentimental Journey -Valentine Edition- 2024/2/14 @⽇本福⾳ルーテル東京教会2024年2月14日、バレンタインデーに教会で開催した一夜限りの特別なライブを映像化。やわらかい気配 / HOME / birthday song / ドア / サーファーガール / きみだった / Valentine /Gift〜あなたはマドンナ〜 / 眠れぬ羊[購入者特典]タワーレコード渋谷店「Lonely Ghost」発売記念インストアイベント【ミニライブ&サイン会】開催2025年1月24日(金)開演時間:19:00タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIOhttps://towershibuya.jp/詳しくはHPをご覧ください。タワーレコード「2025年ポスターカレンダー(A3サイズ)」Amazon「メガジャケ」(3形態共通絵柄)※サイズ:240×240mmその他店舗・ECサイト特典「オリジナルポストカード」※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。ツアー会場特典「直筆サイン入りB2告知ポスター(ランダム配布)」