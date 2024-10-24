16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÈë·í¡É¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡¡5ÅÙ¸«¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÏÃÂê
¡¡»¨»ï¡Ö¾®°Ëâageha¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÀ»ºÚ¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤Ê¤É¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»ºÚ¡£ÀèÆü¤Ï¡¢¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ5ÅÙ¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ìë¤Îº½ÉÍ¤òÇØ·Ê¤ËÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£1380Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê20Æü15»þ38Ê¬»þÅÀ¡Ë¤â½¸¤Þ¤ë¤Û¤É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬19Æü¤Ë¡Ö²¿¤â¤«¤â´°àú¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡ÖÀµÄ¾¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç1ÈÖÀ®¸ù¤¹¤ëÈë·í¤Ã¤Æ¡¡¸½¼Â¤ä¤êÊý¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤ËÜµ¤¤Ç¡¡Áé¤»¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¡£¤Î¤ß¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅØÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤·¤¿Èë·í¢¡¡¼«Ê¬¤ÇÁé¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¡£ÀµÄ¾¥Þ¥¸¤Ç¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤Ô¡Ê¹¥¤¤Ê¿Í ¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡Ë¤È²ñ¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÇÀ¨¤¤¤Ã¤¹¡¡¤¢¤¡¡¢¤ªÊ¢¤Î¤ªÆùÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë
2002Ç¯3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¡£½Ð¿È¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡£¿ÈÄ¹162cm¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ë16ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¡¢17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿1»ù¤ÎÊì¡£2022Ç¯9·î¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë¡ØÀ»ºÚ1st¼Ì¿¿½¸ anela¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£°¦Ì¼¤È¤Î»Ñ¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ»ºÚ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@seinaaa318¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û16ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¦¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¡É¤Ê¤É¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»äÉþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»ºÚ¡£ÀèÆü¤Ï¡¢¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ5ÅÙ¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ìë¤Îº½ÉÍ¤òÇØ·Ê¤ËÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£1380Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê20Æü15»þ38Ê¬»þÅÀ¡Ë¤â½¸¤Þ¤ë¤Û¤É¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤·¤¿Èë·í¢¡¡¼«Ê¬¤ÇÁé¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¡£ÀµÄ¾¥Þ¥¸¤Ç¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤Ô¡Ê¹¥¤¤Ê¿Í ¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡Ë¤È²ñ¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÇÀ¨¤¤¤Ã¤¹¡¡¤¢¤¡¡¢¤ªÊ¢¤Î¤ªÆùÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À»ºÚ¡Ê¤»¤¤¤Ê¡Ë
2002Ç¯3·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¡£½Ð¿È¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡£¿ÈÄ¹162cm¡£¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ë16ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¥¿±¡¢17ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿1»ù¤ÎÊì¡£2022Ç¯9·î¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë¡ØÀ»ºÚ1st¼Ì¿¿½¸ anela¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£°¦Ì¼¤È¤Î»Ñ¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀ»ºÚ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@seinaaa318¡Ë