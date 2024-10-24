ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÁ´¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²¼Ãå¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿
½÷Í¥¤ÎÀÐ°æ°ÉÆà¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÀÐ°æ°ÉÆà1st¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡AN¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼«¿È½é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÁ´¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â»Å»ö¤âÁ´¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È»£±Æ¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï2ÈÖÌÜ¤Ç¡¢·»¤ÈËå¤ÈÄï¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£·»¤¬¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇÃÇ¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¼«¿È¤Î²¼Ãå»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÉ½¾ð¤â»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤âÆþÇ°¤Ë¹Ô¤¤¡Ö¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤ê¡¢¿©»öÀ©¸Â¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ËþÂ¤¤¤¯¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
Æ±½ñ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂè2ÃÆ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÁ´¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²óºî¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÆ±½ñ¤¬100ËüÉôÇä¤ì¤¿¤é¡Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤¨¡Á¡ª¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤·100ËüÉôÇä¤ì¤¿¤é¡Ä¡ÊÂè2ÃÆ¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£