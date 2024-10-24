VIVIZ¡¢5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖVOYAGE¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

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VIVIZ The 5th Mini Album- VIVIZ (@VIVIZ_official) October 21, 2024
'VOYAGE'
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2024. 11. 7. 6PM (KST)#EUNHA #은하#SINB #신비#UMJI #엄지#VOYAGE#BPM #BigPlanetMade pic.twitter.com/i0x4D4Nyjq
VIVIZ The 5th Mini Album- VIVIZ (@VIVIZ_official) October 20, 2024
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2024. 11. 7. 6PM (KST)#EUNHA #은하#SINB #신비#UMJI #엄지#VOYAGE#BPM #BigPlanetMade pic.twitter.com/xhQuggGe2I