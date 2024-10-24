ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÆóÅáÎ®¤â¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¼ÆÅÄ»â»Ò¡¢¡Ö³°¤ì1°Ì¡×¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¶¥¹ç¤â¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¤¯¤¸°ú¤Åö¤Æ¤ë
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤ÎºÇÂ®149¥¥í±¦ÏÓ¡¢¼ÆÅÄ»â»Ò¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö³°¤ì1°Ì¡×¤Ç¤Î»ØÌ¾¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÃÏ¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶¥¹ç¡£Æ±¹»¤ÇÈ¬ÌÚ·¼¿´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ¤Ï¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤Î¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿½Ö´Ö¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Çï¼ê¤ÇÊ¨¤ÊÖ¤ëÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤È²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¬ÌÚ´ÆÆÄ¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¾¯¤·É½¾ð¤¬´Ë¤ß¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ19ËÜ¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤È¤â¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄ¤Ï¥×¥í¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸µÁÄ¡×ÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò°é¤Æ¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤À¤±¤Ë¡¢¼ÆÅÄ¼«¿È¤â¡ÖÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¢¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÎÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÇÆóÅáÎ®¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£