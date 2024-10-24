¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¡ÖÀ¤Âåâ1¡×ÊóÆÁ³Ø±à¡¦º£Ä«´Ý¡¡ºå¿À¤¬2°Ì»ØÌ¾
¡¡¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Îº£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬ºå¿À¤Ë2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®151¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢2Ç¯»þ¤«¤é½Õ²Æ3ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£ÁªÈ´¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½àV¡£º£Ç¯¤ÎU18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¤Ê¤¬¤é¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤âÂ¿ºÌ¡£À©µåÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡ÖÀ¤Âåâ1¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£
¡¡¡þº£Ä«´Ý¡¡Íµ´î¡Ê¤±¤µ¤Þ¤ë¡¦¤æ¤¦¤¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®3¤«¤é²£²°Àî°æ¾¯Ç¯ÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤ò½é¤á¤ÆÅê¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡¤Ë½êÂ°¡£ÊóÆÁ³Ø±à¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿2Ç¯½Õ¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³ÁªÈ´½àÍ¥¾¡¡£3Ç¯²Æ¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ0¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë88¡¢80¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£