5球団競合の宗山塁は楽天へ！金丸夢斗は中日！【ドラフト1位指名一覧】
◆ 抽選に次ぐ抽選…各球団の指名は
2024年度のプロ野球ドラフト会議が24日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。
即戦力内野手の明治大・宗山塁は西武、広島、楽天、日本ハム、ソフトバンクの5球団が競合し楽天が交渉権を獲得した。
注目の大学ナンバーワン左腕・関西大の金丸夢斗は中日、DeNA、阪神、巨人の4球団が競合した結果、井上新監督が当たりくじを引いた中日が交渉権を獲得。
愛知工業大・中村優斗はヤクルトが指名し一本釣り。青山学院大・西川史礁はオリックス、ロッテの2球団の競合で、ロッテが交渉権を獲得した。
各球団の1位指名一覧は以下の通り。
▼ ドラフト1位指名一覧
【西】齋藤大翔（内野手/金沢高）
【中】金丸夢斗（投手/関西大）
【オ】麦谷祐介（外野手/富士大）
【ヤ】中村優斗（投手/愛知工業大）
【楽】宗山塁（内野手/明治大）
【広】佐々木泰（内野手/青山学院大）
【ロ】西川史礁（外野手/青山学院大）
【De】竹田祐（投手/三菱重工West）
【日】柴田獅子（投手/福岡大大濠高）
【神】伊原陵人（投手/NTT西日本）
【ソ】村上泰斗（投手/神戸弘陵高）
【巨】石塚裕惺（内野手/花咲徳栄高）
2024年度のプロ野球ドラフト会議が24日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。
即戦力内野手の明治大・宗山塁は西武、広島、楽天、日本ハム、ソフトバンクの5球団が競合し楽天が交渉権を獲得した。
注目の大学ナンバーワン左腕・関西大の金丸夢斗は中日、DeNA、阪神、巨人の4球団が競合した結果、井上新監督が当たりくじを引いた中日が交渉権を獲得。
各球団の1位指名一覧は以下の通り。
▼ ドラフト1位指名一覧
【西】齋藤大翔（内野手/金沢高）
【中】金丸夢斗（投手/関西大）
【オ】麦谷祐介（外野手/富士大）
【ヤ】中村優斗（投手/愛知工業大）
【楽】宗山塁（内野手/明治大）
【広】佐々木泰（内野手/青山学院大）
【ロ】西川史礁（外野手/青山学院大）
【De】竹田祐（投手/三菱重工West）
【日】柴田獅子（投手/福岡大大濠高）
【神】伊原陵人（投手/NTT西日本）
【ソ】村上泰斗（投手/神戸弘陵高）
【巨】石塚裕惺（内野手/花咲徳栄高）