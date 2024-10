&TEAM、11月30日より大阪＆東京で写真展を順次開催！アリーナツアーの初公開ビハインドを展示

2024年11月30日(土)より、hmv museumの2会場(大阪・心斎橋/東京・渋谷)にて、写真展「PHOTO EXHIBITION 2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」が順次開催される。本展では、&TEAMの初アリーナツアー「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」東京公演の様子を感じられる初公開のビハインド写真を展示する。

さらに、先着入場特典として、ミニデザインステッカーを全9種類の中からランダムで1枚プレゼント。会場では本展の開催を記念し、アクリルスタンドやポストカード、スクエア缶バッジなど開催記念商品の販売も行われる。ぜひこの機会に足を運んでみてはいかがだろうか。

■開催概要

「PHOTO EXHIBITION 2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」

【会場・日程】

●大阪会場:hmv museum 心斎橋(「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内)

2024年11月30日(土)〜12月15日(日)

営業時間:11:00〜20:30 ※入場は20:00まで

店舗公式Xはこちら



●東京会場:hmv museum 渋谷6(「HMV&BOOKS SHIBUYA」6F)

2024年12月21日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

営業時間:11:00〜20:30 ※入場は20:00まで

店舗公式Xはこちら



※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。



【入場料】

700円(税込)

※未就学児無料

※日時指定入場券の場合、別途システム利用料220円がかかります。



【入場券販売】※販売は先着順となります。

お客さま集中による混雑回避のため、ローソンチケットにて日時指定入場券の販売を行います。会場にて当日入場券の販売も行いますが、日時指定入場券で完売となっている時間帯は販売を行わない可能性がございます。



変更となる場合は特設サイト・店舗Xにてお知らせいたします。



●「&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIP会員」先行販売

LUNÉ Membership会員の方を対象に、先着順で日時指定入場券の販売を行います。

先行販売期間:2024年10月28日(月)17:00〜11月4日(月・祝)22:00まで

※入金期限は11月4日(月・祝)23:59まで



・先行販売ページはこちら

※受付ページは10月28日(月)17:00にオープンいたします。

※日時指定制(30分ごとの入場時間指定)となります。

※申込枚数制限:1会員様につき各時間帯2枚までとなります。

※日時指定入場券には、別途システム利用料として1枚当たり220円(税込)がかかります。

※各時間帯で上限数を設けている為、早期完売となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

※受付開始時間は販売サイトが混み合う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※受付期間外のお手続きは一切できません。また、サイト混雑等により期間内にお申込みいただけなかった場合の対応、補償はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

※対象会員様は、先行販売期間中に「&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIP」の会員期限が有効である方となります。

※「&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIP」新規会員登録はこちら



●一般販売

販売受付期間:2024年11月5日(火)17:00〜各開催日前日の22:00まで

入金期間:予約成立後〜予約日を含めず3日間

※ただし、各開催日前日の23:00までとなります。



・ローソンチケット日時指定入場券販売ページ(一般販売)はこちら

※販売開始時間よりアクセス可能となります。

※「&TEAM OFFICIAL FANCLUB LUNÉ MEMBERSHIP会員」先行販売で完売になった時間帯は一般販売を実施しない場合がございます。

※日時指定制(30分ごとの入場時間指定)となります。

※申込枚数制限:お一人様各時間帯2枚までとなります。

※日時指定入場券には、別途システム利用料として1枚当たり220円(税込)がかかります。

※日時指定入場券販売に関する詳細は、特設サイト・店舗Xにてお知らせいたします。



●当日入場券販売(会場受付)

各会場の入場受付にてご購入いただけます。



※混雑回避のため日時指定入場券は各回に上限数を設けております。日時指定入場券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日入場券を販売する可能性がございます。

※入場特典は、入場券購入時にお渡しいたします。

※混雑状況によっては入場規制を行う場合もございます。

※会期中の混雑が予想される際は、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

※当日入場券に関する情報は店舗Xにてご確認ください。変更となる場合は特設サイト・店舗Xにてお知らせいたします。



<入場時注意事項>

・会場内の展示物にはお手を触れないようにお願いいたします。

・写真撮影は一部エリアのみ可、動画撮影・録音は一切禁止とさせていただきます。

・展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・各会場の展示内容は一部異なる場合がございます。

・本展は再入場不可となります。あらかじめご了承ください。

・その他、各施設・各店舗のご案内に従っていただけますようお願いいたします。



【先着入場特典】

「PHOTO EXHIBITION 2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」にご入場いただいたお客さまに、先着でミニデザインステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。絵柄は後日特設サイトにて公開! 期間によって配布される絵柄が切り替わりますので、お楽しみに!



<配布スケジュール>

・大阪会場

前期:2024年11月30日(土)〜12月7日(土)

後期:2024年12月8日(日)〜12月15日(日)



・東京会場

前期:2024年12月21日(土)〜12月31日(火)

後期:2025年1月2日(木)〜1月13日(月・祝)



※全9種類の中からランダムで1枚のお渡しとなりますので、絵柄はお選びいただけません。

※絵柄は前期・後期で切り替わります。

※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。



【開催記念商品】

「PHOTO EXHIBITION 2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE'」の開催を記念して、開催記念商品を販売いたします。商品の絵柄は後日特設サイトにて公開いたしますのでお楽しみに!



<商品ラインナップ>

▼おひとり様1会計あたり各18個まで

・スクエア缶バッジコレクション(ランダム/全9種)/700円

・ステッカーコレクション(ランダム/全18種)/700円



▼おひとり様1会計あたり各3個まで

・ポストカード2枚セット(全9種)/各700円

・アクリルスタンド(全9種)/各1,200円

・クリアファイル2枚セット/1,100円

・ネームステッカー/1PLAY 500円

※お一人様1回につき1枚まで(複数枚作成する場合は、列の最後尾にお並びいただきます。)

※プレイの際、入場券は不要です。



※価格は税込です。

※商品のラインナップ、仕様、価格は変更になる場合がございます。



<商品購入制限日に関して>

下記日程の商品の購入は、本展にご入場済みのチケットをお持ちのお客さまに限らせていただきます。

・大阪:2024年11月30日(土)・12月1日(日)

・東京:2024年12月21日(土)・12月22日(日)

※レジにて入場済みの入場券をご提示ください。

※入場済みの入場券1枚につき、おひとり様1会計とさせていただきます。



<商品のご購入に関して>

・会期中混雑が予想される際は、お客さまの安全を考慮し商品購入のご整列を整理券制とさせていただく場合がございます。

・商品の購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。

・電子マネー・二次元コード決済等、ご利用いただけるお支払方法の詳細は会場にてお問い合わせください。

・商品のお取り置き、お取り寄せなどは承ることができませんのであらかじめご了承ください。

・商品は数に限りがございます。特設ページに記載がなくても、ご来店いただいた際に在庫が無い場合もございます。

・施設内で実施されている各種キャンペーン・サービス等はすべて対象外となります。あらかじめご了承ください。

・施設内や施設周辺での密集行為、トレーディング行為の一切を禁止とさせていただきます。

・商品購入列への割込み行為・販売開始時に走る行為等は、非常に危険です。係員の指示をお守りくださいますようお願いいたします。



