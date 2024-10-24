Á¥°æÅÅµ¡¤¬ÇË»º¼êÂ³¤¤Ø¡ÄÃæ¹ñÀª¤Ë¥·¥§¥¢Ã¥¤ï¤ì¥Æ¥ì¥ÓÉÔ¿¶¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Î¹¹ðÂå¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ç¿®ÍÑÉÔ°Â¤â
¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£´Æü¡¢¡Ö£Æ£Õ£Î£Á£É¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÁ¥°æÅÅµ¡¡ÊÂçºåÉÜÂçÅì»Ô¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÄ´ººÃæ¤À¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤ÇÌó£´£¶£±²¯±ß¡£¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤ÎÉÔ¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¹ðÂå¶â¤ÎÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¤Ç¿®ÍÑÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£¹£µ£±Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿Á¥°æÅÅµ¡¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤Î±ÇÁüµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢£Ï£Å£Í¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡Ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤òÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¼êË¡¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¡££²£°£°£µÇ¯£³·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹â¤¬£³£µ£³£µ²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë²Á³Ê¶¥Áè¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÃæ¹ñÀª¤Ë¥·¥§¥¢¡Ê»Ô¾ìÀêÍÎ¨¡Ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÀÖ»ú¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤Ë½ÐÈÇ²ñ¼Ò¡¦½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£²£³Ç¯¤Ë¡ÖÁ¥°æÅÅµ¡¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ»ý¤Á³ô²ñ¼ÒÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó±¿±Ä¤Î¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£±Ç¯¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡£º£Ç¯£¹·î¡¢¼ÒÄ¹¤Î¾åÅÄÃÒ°ì»á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò°ì¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£