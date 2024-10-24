フォーエバーヤング

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　ＪＲＡは２４日、現地時間１１月１日および２日に米・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップ１１競走に予備登録した日本馬１９頭を発表した。予備登録した日本馬は以下の通り。

【１１月１日（金）】

●ジュベナイルターフスプリント・Ｇ１（２歳、芝１０００メートル）

エコロジーク　牡２歳　栗東・森秀行厩舎

●ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（２歳牝馬、ダート１７００メートル）

アメリカンビキニ（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父アメリカンファラオ）

オトメナシャチョウ（牝２歳、栗東・森秀行厩舎、父スペイツタウン）

●ジュベナイル・Ｇ１（２歳牡馬・セン馬、ダート１７００メートル）

エコロアゼル（牡２歳、栗東・森秀行厩舎、父シャンスロット）

シンビリーブ（牡２歳、栗東・森秀行厩舎、父コンスティテューション）

●ジュベナイルターフ・Ｇ１（２歳牡馬・セン馬、芝１６００メートル）

サトノカルナバル（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父キタサンブラック）

【１１月２日（土）】

●ディスタフ・Ｇ１（３歳以上牝馬、ダート１８００メートル）

アリスヴェリテ（牝４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）

オーサムリザルト（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ジャスティファイ）

●ターフ・Ｇ１（３歳以上、芝２４００メートル）

シャフリヤール（牡６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）

ローシャムパーク（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）

●クラシック・Ｇ１（３歳以上、ダート２０００メートル）

ウシュバテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）

デルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）

フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）

●フィリー＆メアターフ・Ｇ１（３歳以上牝馬、芝２２００メートル）

アリスヴェリテ（牝４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）

●スプリント・Ｇ１（３歳以上、ダート１２００メートル）

ドンフランキー（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ダイワメジャー）

メタマックス（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父イントゥミスチーフ）

リメイク（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）

●マイル・Ｇ１（３歳以上、芝１６００メートル）

ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）

テンハッピーローズ（牝６歳、栗東・高柳大輔厩舎、父エピファネイア）

●ダートマイル・Ｇ１（３歳以上、ダート１６００メートル）

テーオーサンドニ（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父キタサンブラック）

デルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）