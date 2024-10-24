米ブリーダーズカップ１１競走にフォーエバーヤング、ウシュバテソーロ、オーサムリザルトなど日本馬１９頭が予備登録
ＪＲＡは２４日、現地時間１１月１日および２日に米・デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップ１１競走に予備登録した日本馬１９頭を発表した。予備登録した日本馬は以下の通り。
【１１月１日（金）】
●ジュベナイルターフスプリント・Ｇ１（２歳、芝１０００メートル）
エコロジーク 牡２歳 栗東・森秀行厩舎
●ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（２歳牝馬、ダート１７００メートル）
アメリカンビキニ（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父アメリカンファラオ）
オトメナシャチョウ（牝２歳、栗東・森秀行厩舎、父スペイツタウン）
●ジュベナイル・Ｇ１（２歳牡馬・セン馬、ダート１７００メートル）
エコロアゼル（牡２歳、栗東・森秀行厩舎、父シャンスロット）
シンビリーブ（牡２歳、栗東・森秀行厩舎、父コンスティテューション）
●ジュベナイルターフ・Ｇ１（２歳牡馬・セン馬、芝１６００メートル）
サトノカルナバル（牡２歳、美浦・堀宣行厩舎、父キタサンブラック）
【１１月２日（土）】
●ディスタフ・Ｇ１（３歳以上牝馬、ダート１８００メートル）
アリスヴェリテ（牝４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）
オーサムリザルト（牝４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ジャスティファイ）
●ターフ・Ｇ１（３歳以上、芝２４００メートル）
シャフリヤール（牡６歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）
ローシャムパーク（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）
●クラシック・Ｇ１（３歳以上、ダート２０００メートル）
ウシュバテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）
デルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）
フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）
●フィリー＆メアターフ・Ｇ１（３歳以上牝馬、芝２２００メートル）
アリスヴェリテ（牝４歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）
●スプリント・Ｇ１（３歳以上、ダート１２００メートル）
ドンフランキー（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ダイワメジャー）
メタマックス（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父イントゥミスチーフ）
リメイク（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）
●マイル・Ｇ１（３歳以上、芝１６００メートル）
ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）
テンハッピーローズ（牝６歳、栗東・高柳大輔厩舎、父エピファネイア）
●ダートマイル・Ｇ１（３歳以上、ダート１６００メートル）
テーオーサンドニ（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父キタサンブラック）
デルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）