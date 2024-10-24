¡È20Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡É»ØÌ¾¤Ç¡Ö¤¢¤«¤ó³ÚÅ·Í¥¾¡¡×¡¡5µåÃÄ¶¥¹ç¤ÇÏÉÅÞ¶½Ê³¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬24Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡24Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ç¡¢ÌÀÂç¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤Ï1°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤ÎÂ¾¤ËÀ¾Éð¡¢³ÚÅ·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î5µåÃÄ¤¬Æþ»¥¡£¤¯¤¸°ú¤¤ÎËö¤Ë³ÚÅ·¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤«¤ó³ÚÅ·Í¥¾¡¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½¡»³¤Ï1Ç¯¤Î½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ß¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ç¤ÏÄÌ»»86»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£116°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.342¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÂÇÅÀ¡¢7ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î6¡¢7Æü¤Î²¤½£ÂåÉ½Àï¤Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÇÎ¨.174¤È¶ì¤·¤à¤â¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.391¤ÈÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¡Ê½¡»³¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ë10Ç¯¤É¤³¤í¤«15Ç¯°ÂÂÙ¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ïºà¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼ê·ø¤¯¤âÊá¤ì¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤·¤ÆÂÇµå¤Ë±þ¤¸¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊá¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ¨¤µ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¡Ê¥×¥í¤Ç¤â¡ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¼çÎÏ¤òÄ¥¤ì¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êºå¿À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡ËÄ»Ã«¡Ê·É»á¡Ë¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¡£³ÚÅ·¤¬°ïºà¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¤È¡¢¡Ö20Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡¢ÅìËÌ¤Ø¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥¹¥²¡Á¡×¡Ö¥×¥íÌîµå¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¥¦¥Á¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë