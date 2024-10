韓国発ネイルブランド「FINGER SUIT」からWINTERコレクションが登場！冬ならではの温かみを表現

FINGER SUIT 2024 WINTERコレクション「OVER THE WINTER」が 10月24日 (木)より公式オンラインストア、11月10日(日)以降全国のバラエティショップで発売開始。K-POPアイドルも愛用する、指先で完成する新しいファッションスタイルを提案する韓国発ネイルウェアブランド 「FINGER SUIT(フィンガースーツ)」は、モノトーンの世界でも、自分だけの色で個性を輝かせるWINTERコレクション「OVER THE WINTER」を2024年10月24日(木)より公式オンラインストア、11月10日(日)以降全国のバラエティショップで発売する。

今コレクションでは、ブランド初となるエンボス3Dパーツやアンゴラ素材を使用し、冬ならではの温かみを表現。モノトーンに包まれた冬の景色の中でも、個性が際立つデザインが目を引く。冬の冷たい光と闇は、最も相反するものでありながら、お互いの存在感を鮮明に際立たせる。OVER THE WINTERコレクションは、明瞭なコントラストを越え、より鮮明に輝く「自分」を表現。冬のコントラストの中で「自分らしさ」を見つけてみてはいかがだろうか。2024 WINTER COLLECTION: OVER THE WINTERでは、冬の落ち着いたトーンのファッションに調和しながらも、個性を際立たせるこだわりのデザインを用意。冬空の下、降り注ぐ一本の光のように「私」を輝かせるデザインをまとい、指先からSTYLE-UPできるコレクション。トレンドの先駆者として、常に他では見られないスタイルを提案し続けるフィンガースーツから目が離せない。

■商品詳細

「OVER THE WINTER」

発売日:2024年10月24日(木)

内容量:全16サイズ 40枚入り

同梱物:プレップパッド+2枚、ミニファイル1個、ウッドスティック1本、説明書付き



・Sweetie / スウィーティー

価格:2,508円

ブラックとピンクのツートングラデの上のスターパーツとハートがポイントに



・Flutter / フラッター

価格:1,958円

ステンシルマグネットジェルが透き通った氷に蝶が留まっているかのような神秘的なムードを放つ



・Winterberry / ウィンターベリー

価格:2,178円

アイシングクッキーに砂糖をぎゅっと押し込めたようなハートエンボスネイル



全9種類展開

その他のデザインもお見逃しなく!

※価格は全て税込



<販路>

・FINGER SUIT公式オンラインストア

・全国のバラエティショップ(取扱店舗一覧)



