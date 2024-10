「踊る」シリーズの最新映画2部作『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』より、11月15日に公開される『室井慎次 生き続ける者』が、11月8〜10日の3日間、『室井慎次 敗れざる者』上映の全国381館で先行上映されることが緊急決定。さらに、2012年放送のスペシャルドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』の地上波放送も決まった。

1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』では、興行収入173.5億円を記録し、20年以上経った今もなお、邦画実写記録の圧倒的頂点に君臨。これまでに公開した映画シリーズ6本の累計興行収入は、487億円、累計動員数3598万人を超えている。1997年3月18日のドラマ最終話放送での「あんたは上にいろ。俺には俺の仕事がある。あんたにはあんたの仕事がある」という“青島と室井の約束”。その約束から27年の時を経て、「踊るプロジェクト」が再始動。そして、10月11日に『室井慎次 敗れざる者』が公開。公開初日に実施した初日舞台あいさつには、柳葉敏郎が自身の本作に対する出演の想いを告白。最初は「断ろうと思った」と胸の内を明かし、27年の時を経て再集結した「本広監督、亀山プロデューサー、脚本家の君塚さんとお話しをしている間に、皆さんの室井に対する熱い想いが感じられ、覚悟を決めてやらせていただきました」とし、皆様への感謝の想いを伝えた。そんな、待望の「踊るプロジェクト」最新作は、公開から2週連続で週末観客動員No.1(※10/11〜13、10/18〜20興行通信社調べ)を記録。10月23日までの公開13日間で観客動員数69万人を超え、興行収入9.6億円を突破。SNS上では、『室井慎次 生き続ける者』に向けての伏線について、ファン同士での考察も盛り上がり、期待の声が多数上がっている。そんな観客の熱い声に応え、『室井慎次 生き続ける者』の先行上映が緊急決定。11月15日の公開に先駆けて、同月8〜10日の3日間、『室井慎次 敗れざる者』上映の全国381館で先行上映されることが緊急決定した。観客の声に応え、先行上映が決定するのは異例中の異例だ。さらに、『室井慎次 敗れざる者』の大ヒットを記念して、2012年9月1日に放送したテレビドラマ『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』のプロデューサーカット版を、11月10日19時からフジテレビ系で緊急放送することが決定。11月16日19時からは、BSフジで同作の“ノーカット完全版”を放送する。11月16日21時からはフジテレビ系土曜プレミアム枠で、映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』(2012年)も放送予定。フジテレビとBSフジが連動しておくる“踊る祭り”に期待が高まる。映画『室井慎次 敗れざる者』は公開中、『室井慎次 生き続ける者』は11月15日公開。