ドラフト会議の開始を待つ明大・宗山塁（カメラ・小林　泰斗）

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◆２０２４年　プロ野球ドラフト会議　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　リポビタンＤ（２４日）

　アマ球界ＮＯ１遊撃手の明大・宗山塁内野手（２１）＝広陵高＝が１巡目でソフトバンク、日本ハム、広島、楽天、西武の５球団が競合となって、楽天がくじを引いて交渉権を獲得した。明大は２０１０年ドラフトで阪神から５位指名を受けた荒木から史上最長１５年連続の指名となった。明大からの指名は以下の通り。

　◆明大からのドラフト指名（支配下のみ）

　▽１０年　荒木（阪神５位）

　▽１１年　野村（広島１位）、島内（楽天６位）

　▽１２年　上本（広島３位）

　▽１３年　岡（ロッテ３位）

　▽１４年　山崎福（オリックス１位）

　▽１５年　高山（阪神１位）、坂本（阪神２位）、上原（日本ハム１位）

　▽１６年　柳（中日１位）、星（ヤクルト２位）、佐野（ＤｅＮＡ９位）

　▽１７年　斎藤（西武１位）

　▽１８年　渡辺佳（楽天６位）

　▽１９年　森下（広島１位）、伊勢（ＤｅＮＡ３位）

　▽２０年　入江（ＤｅＮＡ１位）

　▽２１年　丸山和（ヤクルト２位）

　▽２２年　村松（中日２位）

　▽２３年　上田（ロッテ１位）、石原（ヤクルト３位）、村田（ソフトバンク４位）