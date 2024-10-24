【ドラフト】宗山塁が５球団の競合で楽天が交渉権獲得 明大からは史上最長１５年連続指名
◆２０２４年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２４日）
アマ球界ＮＯ１遊撃手の明大・宗山塁内野手（２１）＝広陵高＝が１巡目でソフトバンク、日本ハム、広島、楽天、西武の５球団が競合となって、楽天がくじを引いて交渉権を獲得した。明大は２０１０年ドラフトで阪神から５位指名を受けた荒木から史上最長１５年連続の指名となった。明大からの指名は以下の通り。
◆明大からのドラフト指名（支配下のみ）
▽１０年 荒木（阪神５位）
▽１１年 野村（広島１位）、島内（楽天６位）
▽１２年 上本（広島３位）
▽１３年 岡（ロッテ３位）
▽１４年 山崎福（オリックス１位）
▽１５年 高山（阪神１位）、坂本（阪神２位）、上原（日本ハム１位）
▽１６年 柳（中日１位）、星（ヤクルト２位）、佐野（ＤｅＮＡ９位）
▽１７年 斎藤（西武１位）
▽１８年 渡辺佳（楽天６位）
▽１９年 森下（広島１位）、伊勢（ＤｅＮＡ３位）
▽２０年 入江（ＤｅＮＡ１位）
▽２１年 丸山和（ヤクルト２位）
▽２２年 村松（中日２位）
▽２３年 上田（ロッテ１位）、石原（ヤクルト３位）、村田（ソフトバンク４位）