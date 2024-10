ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で、超刺激的な新しいクリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』を開催!

キラキラ輝く綺麗なイルミネーション装飾の下で限定フードを食べ歩き出来る「NO LIMIT! クリスマス・マーケット 〜レッツ・パーティ!〜」や大切な人と最高の瞬間を分かち合えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの新しいコミュニケーションなどイベントが盛りだくさん。

シチュエーションにあわせて選べる、五感でクリスマスの雰囲気を存分に堪能できる冬限定のオリジナルフードや、冬らしいデザインのかわいいグッズなどを紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! クリスマス』グッズ・メニューまとめ

開催期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で、超刺激的な新しいクリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』を開催します。

五感で楽しむクリスマス料理と、冬衣装をまとった大人気のグッズにキラキラ輝くイルミネーションの下で食べ歩きできるフードがそろうクリスマス・マーケットなどが登場!

クリスマス限定フード

2024年の冬は、シチュエーションにあわせて選べる特別なクリスマス限定メニューを各レストランで楽しめます☆

また、五感で楽しむプレミアムコースが新登場!

パークの仲間たちのメニューも冬の装いになって登場します。

クリスマス・プレミアムコース

販売店舗:パークサイド・グリル

発売日:2024年12月2日(月)〜

メインダイニング「パークサイド・グリル」では、クリスマスの彩りやきらめきに、食べるだけではなく、五感で楽しめるサプライズが詰まったクリスマス限定の特別コース「クリスマス・プレミアムコース」が楽しめます!

本格メニューの数々に加え、サプライズにあふれたデザートも。

クリスマス・ツリーケーキ〜マロン&チョコレート〜

販売店舗:スタジオ・スターズ・レストラン

発売日:2024年11月7日(木)〜

「NO LIMIT! パーティ・ツリー」の最寄りレストラン「スタジオ・スターズ・レストラン」では、寒い季節に嬉しい体も心もほっこり温まるチキンの煮込みをメインとした「クリスマス・チキンセット」が楽しめます。

冬らしいデザインで見た目もかわいい「クリスマス・ツリーケーキ 〜マロン&チョコレート〜」などカジュアルに楽しめるメニューも!

クリスマスケーキ

販売店舗:ビバリーヒルズ・ブランジェリー

発売日:2024年11月5日(火)〜

「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」のクリスマスケーキ。

2024年は4種登場☆

リースをイメージしたケーキなどクリスマスを感じられます。

ごろっとチキンのくいしんぼうスープスパゲティセット

販売場所:スヌーピー ・バックロット・カフェ

発売日:2024年11月5日(火)〜

ごろっとチキンのくいしんぼうスープスパゲティセットは、見た目も楽しめる一品です。

サンタ・ミニオンまん 〜カニクリーム〜

販売場所:ミニオン・ハッピー・キッチン

発売日:2024年11月5日(火)〜

サンタ帽をかぶったミニオンまん。

中の具材はカニクリームです。

ハローキティ・アップルパイ 〜マスカルポーネ〜

販売場所:ハローキティのコーナーカフェ

発売日:2024年11月5日(火)〜

クリスマスらしく、アラザンやマシュマロでトッピングされたアップルパイ。

ハローキティのリボンも乗っています。

NO LIMIT! クリスマス・マーケット 〜レッツ・パーティ!〜

ニューヨーク・エリアの『ユニバーサル・マーケット』がこの時期だけクリスマスのお楽しみを詰め込んだ、超興奮の『NO LIMIT! クリスマス・マーケット 〜レッツ・パーティ!〜』に変わります。

綺麗に輝くイルミネーション装飾の下でパークならではの限定フードを食べ歩きしたり、ゲームコーナーも楽しめます。

パーティ感満載のクリスマス・マーケットに限定フード3種が初登場☆

クリスマスパーティ定番フードのフライドチキンがワッフルコーンに入っている「Cheers(チアーズ)!フライドチキン・コーン 〜タルタル&マッシュポテト〜」や元気をチャージしてくれるボリューミーなチーズフォンデュとキャラメルバターの驚きの組合わせが楽しめるホットドッグも!

クリスマス限定グッズ

2024年も冬のパークを盛り上げる冬限定のグッズが登場します☆

※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります

※販売数には限りがあります。

カチューシャ

販売場所:セサミストリート・キッズ・ストアなど

発売日:2024年11月5日(火)より販売開始予定

クリスマス衣装のハローキティが乗ったもふもふとした冬らしいデザイン。

キラキラのビジューや大きなリボンがポイントのカチューシャです。

ぬいぐるみ

販売場所:セサミストリート・キッズ・ストアなど

発売日:2024年11月5日(火)より販売開始予定

クリスマスカラーのコスチュームをまとったハローキティのぬいぐるみ。

クリスマスのギフトにもおすすめです。

ミニタオルセット(2枚)

販売場所:スヌーピー・スタジオ・ストアなど

発売日:2024年11 月5日(火)より販売開始予定

冬のパークを楽しむスヌーピーとチャーリー・ブラウンが描かれたミニタオルセット。

スヌーピーたちが星を眺めているデザインと暖かそうな帽子を被っているデザインの2枚入り。

ペアチャーム

販売場所:スヌーピー・スタジオ・ストアなど

発売日:2024年11 月5日(火)より販売開始予定

冬の夜空に輝く月や星を模したデザインときらっと光るストーンがポイントのペアチャーム。

スヌーピーのチャームにはウッドストックも!

チャーリー・ブラウンは青いお洋服を着ています。

左『ステンレスマグカップ』 右『クッション』

販売場所:フィルチの没収品店

※2024年11月5日(火)より販売開始予定

開業10周年で盛り上がるウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターのグッズにも冬ならではのシリーズが登場。

美しい雪景色がデザインされた新作のマグカップや2023年大人気だったクッションなど、自宅を彩るアイテムが多数ラインナップ。

パークを満喫したあとは、魔法界のアイテムとともに、素敵なおうち時間を楽しめるグッズです。

大切な人たちと“超元気”を贈りあう冬の新ツール「ポップアップメッセージカード」

配布・実施場所:パークワイド ※お近くのクルーにおたずねください

クリスマス・イベント実施中にパークの中で出会えるクルーよりポップアップメッセージカードが配布されます。

大切な人たちへカードを使って気持ちを伝え合うことが出来ます☆

またプロップスボックスを持っているクルーを見かけたら超ラッキー!

選んだプロップスに書かれているワードに沿ってポーズを考え、写真を撮影すると、お互い普段は見られない表情をしていることにまたひと盛り上がり!

絆を深めることができます。

※ポップアップメッセージカードは予定枚数に達し次第、配布終了です。

“超元気”に “ぶっとんで”、いつもよりアツいクリスマス。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの超刺激的な新しいクリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』は、2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)の期間限定で開催です☆

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM and © 2024 Sesame Workshop

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL EJ4102202

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

