Kryterion Inc.は、日本にオフィスを置くことにより新規および既存の利用者にSaaS資格および試験・ソフトウェアサービスを拡大し、卓越した顧客サービスへのコミットメントを強化するエキサイティングな働きとして、日本事業の拡大を発表。

Kryterion Inc.「日本事業の拡大」について

Kryterion Inc.は、日本にオフィスを置くことにより新規および既存のお客様向けにSaaS資格および試験・ソフトウェアサービスを拡大し、卓越した顧客サービスへのコミットメントを強化するエキサイティングな働きとして、日本事業の拡大を発表します。

「Kryterionは、国際社会における日本語テスト配信と現地スタッフによるサポート・サービスの一流プロバイダーを目指します。」

「同時に、ダイナミックな日本市場や、より広い分野で国際社会にサービスを提供する日本の企業・団体・教育機関に、安全性の高いコンピューター・ベースの試験管理サービスを導入します。

Kryterionは、紙ベースの試験からコンピューター・ベースの試験への移行、また、コンピューター・ベースの試験会場での試験から、インターネット・ベースの安全な試験監督官付きへの移行において、世界中で信頼と実績があります。」

Kryterionは、国際市場におけるSaaS型デジタル試験開発と試験配信のリーディングプロバイダーであり、約1000拠点の試験センターと提携しています。

2007年にロックダウン・ブラウザによる安全なオンライン試験監督(OLP)配信を導入し、現在では日本での日本語試験を含むグローバルな試験・サービス・サポートを提供しています。

Kryterionはドレーク・インターナショナルの子会社であり、同社は子会社を通じて日本、韓国、台湾、香港、シンガポール、フィリピン、ニュージーランド、オーストラリア等のアジア太平洋諸国を含む13カ国に拠点を有しています。

現在、ドレーク・インターナショナルの日本における最大の子会社がドレーク・ビジネス・サービス・アジア(DBSA)です。

グラント・マッケンジー最高経営責任者(CEO)が率いる同社は、2017年から日本で活動しています。

DBSAは大手マネージド・サービス・プロバイダーであり、ノンコア業務の完全なアウトソーシング管理を提供し、測定可能なコスト削減と効率改善を実現しています。

ドーマンによると、「ドレーク・ビジネス・サービス・アジア(DBSA)が日本およびアジア全域で成功を収めていることに加え、Kryterionの安全性の高いデジタル試験開発および試験配信サービス(特に日本のハイテク分野)が受け入れられることから、Kryterionの日本での業務を拡大することを決断しました。」と述べています。

