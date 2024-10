配合成分の種類大幅に増加！日本新薬「WEIGHT BURNER PREMIUM」

日本新薬は、WINZONE製品ラインアップの一つとして、脂肪燃焼を高めるサプリメント「WEIGHT BURNER PREMIUM(ウェイトバーナープレミアム)」を2024年10月24日より販売中です。

日本新薬は、WINZONE製品ラインアップの一つとして、脂肪燃焼を高めるサプリメント「WEIGHT BURNER PREMIUM(ウェイトバーナープレミアム)」を2024年10月24日より販売中。

本製品は、従来の「E-TABLET BURNER(イータブレットバーナー)(以下「従来品」)」を改良したものです。

【製品の特長と従来品からの改良点】

1. 機能性表示食品

主成分のヒドロキシクエン酸には「運動中の脂肪燃焼を高める」機能が報告されています。

2. 配合成分の種類を大幅に増加

配合成分を見直しました。

従来からのヒドロキシクエン酸に加えて、新たにカルニチン、カフェイン、アルギニン、4種の植物エキス(ヒハツ・黒胡椒・ジンジャー・唐辛子)、6種のビタミン(B1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸)を配合し、計14種類と大幅に増加させました。

3. 1日の目安摂取量を6粒から3粒に

【製品概要】

商品名 :WEIGHT BURNER PREMIUM(ウェイトバーナープレミアム)

価格 :2,980円(税込)1包装90粒(30日分)

販売場所:同社ヘルスケア公式ショップ

( https://www.nippon-shinyaku-shop.com/ )

【WINZONEブランドについて】

本気で挑戦する人を支えたい。

挑戦者の『夢』を『目標』に変える手助けをしたい。

その想いと信念を込めて開発したのが「WINZONE」です。

“WINZONE”は挑戦者の「WIN(勝利)」をサポートし、自分の力を、「限界を超える パフォーマンスZONE(ゾーン)」を引き出す、製薬会社として自信を持って提供するスポーツサプリメントです。

製品ラインアップには、WINZONEホエイプロテインPERFECT CHOICE、WINZONEソイプロテインPERFECT CHOICE、WINZONEジュニアプロテイン、WINZONEエナジーハイブリッド、WINZONEエナジータブレット、WINZONEエナジージェルなどがあります。

ブランドページ: https://www.nippon-shinyaku-shop.com/shop/pages/winzone-about

WINZONEホエイプロテイン

WINZONEソイプロテイン

WINZONEジュニアプロテイン

