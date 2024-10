鉄道の“座席モケット端材”アップサイクル商品！ジアス「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」

ジアスは、JR東日本大宮支社と共同開発した座席モケット端材アップサイクル商品第3弾を、2024年11月23日(土・祝日)に開催される「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」に合わせて、11月23日(土)9時00分からGENERAL STORE RAILYARD大宮店にて数量限定で発売。

ジアス「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」

ジアスは、JR東日本大宮支社と共同開発した座席モケット端材アップサイクル商品第3弾を、2024年11月23日(土・祝日)に開催される「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」に合わせて、11月23日(土)9時00分からGENERAL STORE RAILYARD大宮店にて数量限定で発売します。

JR東日本大宮支社とさいたま市が共同で開催する「鉄道のまち大宮 鉄道ふれあいフェア」では、11月23日(土・祝)に大宮駅を中心として、様々なイベントが実施されます。

今回販売するアップサイクル商品は、新商品も数量限定にて追加しています。

〇販売期間:2024年11月23日(土・祝日)9時00分〜 ※無くなり次第終了

〇販売店舗:GENERAL STORE RAILYARD大宮店

〇販売商品:座席モケット端材(クッションやトートバッグなどのアップサイクル商品)

