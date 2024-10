X JAPANのYOSHIKIが24日、自身のインスタグラムを更新。歌手・タレントの手越祐也(36)とのレコーディング風景を公開した。YOSHIKI「When shall we record again? 次はいつレコーディングしましょうか!」と、今後のレコーディングを期待させるメッセージ。続けて「Pics were taken before my neck surgery」と説明があり、手術前に撮影されたものだと明かした。この投稿にファンからは「YOSHIKIさんと手越さん、これから素敵なことが起こりそうですね 楽しみです」「まさかのコラボですか? 楽しみ」「手越さんだ!ヤバい」「えー!なになにー?なんなのー」「手越くんに楽曲提供ですね」など注目が集まっている。